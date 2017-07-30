Итоги недели от Николая Спиридонова

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Хотя западные партнеры Киева говорят о необходимости выполнения минских договоренностей, реально сделать это сложно из-за противоречий в подходах к очередности выполнения пунктов. Новые санкции против России также вряд ли в окажут реальное воздействие на ситуацию в Донбассе. К тому же, представителям власти в Киеве надо думать о том, как бы и сама Украина не попала под санкции.

Об этом сказал в интервью РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

Киев уповает на усиление санкций против России, связывая это с решением проблемы Донбасса и Крыма. На этой неделе Сенат США принял закон о санкциях против России, а также против Ирана и КНДР… Киев может торжествовать?

— У нас почему-то думают, что если против России будут санкции, то Россия будет меньше участвовать в поддержке сепаратистов. Но прямая связь тут не прослеживается, поэтому санкции, которые наложены на РФ, Киеву вряд ли что-то дадут. У Киева сейчас элементарно задача другая: как бы самому не попасть под санкции, потому что пара звоночков тревожных уже прозвучали…

Вы о заявлении Дональда Трампа, обвинившего Украину во вмешательстве в американские выборы?

— Заявление Трампа о вмешательстве Украины в выборы и отсутствие президента Петра Порошенко на саммите G-20. Там присутствовали далеко не только те, кто входит в "двадцатку"… То есть, Порошенко могли бы пригласить как специального гостя, но его никто не пригласил. Положение (международное — Ред.) официально Украины достаточно шаткое — тоже может оказаться под санкциями или под угрозой санкций.

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Как, например, это было во времена Леонида Кучмы, когда постоянно в связи с "Кольчугами" постоянно санкции обещали против Украины ввести. Поэтому от того, что будут или не будут против России усилены санкции, мало меняется положение Украины.

На этой неделе Украина полностью прекратила поставки электричества в непризнанные республики Донбасса, переговоры "нормандской четверки" прошли, что говорится, без прорывов. Каковы перспективы развития ситуации на востоке Украины? Будет ли конфликт в Донбассе продолжаться в вялотекущем режиме? Или же будут все-таки приниматься какие-то решения, учитывая заявления западных партнеров Киева о необходимости выполнять минские договоренности?

— Вялотекущий режим — это еще не самое худшее, бывают же и активные боевые действия, такие как бои за донецкий аэропорт, за Дебальцево и так далее. Конечно, надежда всегда есть на то, что военные действия рано или поздно прекратятся. Но подвижек к этому не особенно видно.

Дело в том, что, к сожалению, много заинтересованных в том, чтобы войну продолжать и зарабатывать на этом деньги, как это не цинично звучит. Чем дольше война продолжается, тем больше появляется вот таких людей и организаций, которые на ней зарабатывают, которые к ней уже привыкли. Появляются люди, которые себя по-другому уже и не мыслят, кроме как — воевать. Поэтому…

Чем дольше воюют, тем сложнее прекратить?

— Пожалуй… Есть такая восточная фраза: если ты скачешь на спине тигра, то труднее всего остановиться. Конечно, сложно себе вообще представить, как можно скакать на спине тигра, но смысл понятен: пока скачешь, тигр тебя съесть не может, а вот если остановиться, это… боле опасно.

Что касается минских соглашений, то "Минск-2" отыграл свою роль в том плане, что были прекращены очень активные боевые действия, которые тогда велись. Ожесточенные бои за Дебальцево — они через несколько дней были прекращены.

А сейчас… Да, западные партнеры говорят о необходимости выполнения "Минска-2". Но тут есть трудности, даже, в определенном смысле, наблюдается определенный тупик — потому что есть противоречия в очередности (выполнения пунктов соглашений — Ред.).

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Возникают споры, что раньше, курица или яйцо? То есть, раньше надо прекратить боевые действия или провести выборы, или закрыть границу? В принципе, если следовать очередности (закрепленной в документе о комплексе мер по выполнению соглашений — Ред.), то сначала надо прекратить боевые действия, что не выполнено, потом украинская сторона должна провести выборы на этой неподконтрольной территории Донбасса, и потом Россия возвращает Украине контроль над границей, которого, кстати, в Украине никогда не было…

Никогда не было?

— Даже во времена Кучмы и Януковича был значительный отрезок российско-украинской границы, который Украина не могла контролировать — или не хотела. Соответственно, там могла и контрабанда идти, и люди, в случае необходимости, могли идти за дополнительные деньги — например, люди, которые имели проблемы с правосудием.

Поэтому, если даже в мирное время границу Украина не контролировала, то обеспечить контроль в военное время — достаточно сложно.

Возвращаясь к "Минску-2": все эти пункты как бы "уперлись" друг в друга, как ситуацию разрулить — не вполне понятно.

Сейчас спецпредставитель США Курт Волкер активно занимается вопросами выполнения минских соглашений, что касается нормандского формата, то достаточно активно подключился новый игрок — Эммануэль Макрон. Поэтому такие минимально позитивные новости для поддержания оптимизма как будто бы и есть… Но, может быть, нужны уже какие-то другие решения, так как пока не видно, чтобы "Минск-2"привел к полному прекращению боевых действий. Не получается эти договоренности соблюдать.

Еще одно событие недели, на которое все обратили внимание — ликвидация легендарного концерна "Антонов". Если вспомнить о других сообщениях о закрытии предприятий, возникает вопрос: каким образом власть намерена добиваться роста благосостояния граждан без высокотехнологического производства?

— Но нам же говорят об "аграрной сверхдержаве", хотя в природе не существует аграрных сверхдержав… Разумеется, закрытие "Антонова" — это большой удар для Украины, и экономический, и имиджевый.

В общем, улучшить экономическую ситуацию в стране можно (в настоящее время — Ред.) даже без производства: надо меньше воровать, принимать более адекватные решения. Но без производства трудно строить стратегию. Поэтому надо не закрывать такие заводы, а наоборот — оказывать государственную поддержку.

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До конца не ясны причины остановки и ликвидации концерна "Антонов". Можно предположить, что дело в рынках сбыта, поскольку в Россию продукцию стали продавать меньше, а рынок Европейского союза не особенно для Украины открыт…

Но, скорее всего, были все-таки шансы продолжения работы легендарного концерна, а власть не сделала все для этого. Если бы такие усилия, которые были направлены, например, на проведение чемпионата Европы по футболу 2012 года, или на проведение Евровидения, были бы направлены на спасение "Антонова", то вряд ли концерн закрылся бы. Думаю, шансы для удержания его на плаву все-таки были.

Это говорит о приоритетах?

— Да, это говорит о неправильных приоритетах, то есть — о пиар-приоритетах. Если можно на чем-то пропиариться, соответственно, власть это делает. Если громкого пиара нет и не предвидится, то часто трудно получить какое-то финансирование.

Могу привести один пример из близкой мне области: с 3 по 6 августа в Киеве пройдет чемпионат мира по японским шахматам (сёги). Даже учитывая, что японские шахматы у нас не особенно распространены, не всем известны, но все же — это мировое первенство. А с государственным финансированием там, как я понимаю, совсем плохо. Организаторы даже не могут найти достаточного количества волонтеров, нужны специальные часы — тоже до сих пор ищут. Хотя до чемпионата несколько дней.

У нас в Украине, видимо, думают, что японские шахматы — это как бы "маленький пиар", кто о них вспомнит. А чемпионат по футболу — это "большой пиар", поэтому, соответственно, надо денег дать…

Вот такие приоритеты — там, где ожидается больший информационный шум, больший пиар-эффект. За такие проекты государство берется. А за проекты производственные или интеллектуальные, которые будут влиять на развитие, власть не берется, не думает о долгосрочных проектах.

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К сожалению, есть такая тенденция, я уже об этом говорил: люди в украинской власти — и вообще украинские политики — думают вперед на полгода-год. Нет планирования на пять, на десять лет, тем более на двадцать. Действуют по принципу "нам бы ночь простоять да день продержаться". Соответственно, и деньги вкладывают в краткосрочные имиджевые проекты.