Спиридонов: между Саакашвили и Порошенко возможен "договорняк"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Михаил Саакашвили – уже не гражданин Украины. Миграционная служба страны сообщила, что президент Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области украинского гражданства.

Как всегда информированный народный депутата и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.

"Грузинский десант был ошибкой"

Решение по лишению Саакашвили гражданства наверняка принимал лично Порошенко, независимо от того, как это было оформлено, сообщил в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

blacksea.tv Николай Спиридонов. Архивное фото

"Решение было, в общем-то, вынужденным, потому что в Грузии очень негативно в принципе отнеслись к наличию Саакашвили в Украине на высокой государственной должности – главой областной администрации, которую он занимал долгое время, а потом соответственно перестал занимать, но называется теперь видным оппозиционером", – сказал политолог.

Он привел аналогию: "это примерно то же самое, как если бы в Грузии трудоустроили, предположим, Януковича с Азаровым – соответственно, официальная Украина была бы этим очень недовольна".

"В данном случае тоже (недовольна) тем, что у нас фактически в Украине создали такой себе трудовой лагерь из грузинских оппозиционеров, конечно, это очень больно для отношений. Не так давно Порошенко был в Грузии, вполне вероятно, что об этом говорили, что все-таки Саакашвили гражданства лишат", – предположил Спиридонов.

В принципе, "грузинский десант" был скорее всего ошибкой, считает эксперт.

"Потому что та же глава Национальной полиции – Хатия Деканоидзе, она примерно год назад сказала, что расследование убийства Шеремета – это дело чести для нее, и через очень короткое время – раз и ушла в отставку. Четко показала, что чести у нее нет. Ушла в отставку и уехала. В принципе, грузинская команда результатов не показала", – заявил политолог.

У Саакашвили есть шансы в случае выборов

Впрочем, отмечает Спиридонов, у Саакашвили все еще могут быть политические перспективы в Украине.

"Он сейчас находится в Соединенных Штатах Америки и традиционно у него очень неплохие связи с республиканцами. Может он там как-то договорится, чтобы осудили действия украинской власти. Во-вторых, его действительно поддерживали некоторые крупные бизнесмены, на него ориентировались некоторые политики. Те же Лещенко, Найем, Чумак. Достаточно значительные фигуры", – сказал эксперт.

Он добавил, что украинцы вряд ли готовы выходить на Майдан ради Саакашвили, ради того чтобы ему вернули украинское гражданство, "тем более что оно было ему дано изначально с большими нарушениями".

"Возвращения в Грузию (для Саакашвили) нет, а в Украине все-таки у него остается определенный рейтинг, харизматичность. Какие-то минимальные перспективы могут оставаться в случае проведения выборов", – считает политолог.

Это может быть и "договорняк" с Порошенко

В то же время есть и конспирологическая версия происходящего: "не особо вероятная, но ее тоже нельзя сбрасывать со счетов", сказал Спиридонов.

"Возможно это даже "договорняк" между Порошенко и Саакашвили. Что Саакашвили остается подконтрольным, лояльным президенту, потому что у него выхода нет. А эта игра с лишением гражданства, потом – возможным возвращением гражданства, возможно, это даже договоренность для пиара Саакашвили, чтобы повысить его рейтинг, сделать его главным оппозиционером", – допустил эксперт.

Это не самый вероятный вариант, подчеркнул он, но вероятности "договорняка" исключать не следует: "потому что о Саакашвили в последнее время вообще не было ничего слышно, а тут громкий информационный повод".

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"Тем более, Петру Порошенко нужно искать преемника, он понимает, что он вряд ли попадет на второй срок, и проводится определнный кастинг. Он думает, кто: Луценко, Гройсман, может быть, Саакашвили… Но Саакашвили – не самый хороший вариант из-за своей непредсказуемости, но вероятность того, что он тоже рассматривается в роли преемника, я бы на данный момент не исключал", – подытожил Николай Спиридонов.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства, у него остался только украинский паспорт. Если это действительно так, то после указа Порошенко Саакашвили официально стал лицом без гражданства.