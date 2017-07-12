Спиридонов: пиар-агентство под названием ГПУ

РИА Новости Украина

Сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко, по сути, работает в режиме пиар-агентства: его основная задача – создать благоприятный информационный шум, отметил на своей странице в Facebook политический эксперт Николай Спиридонов.

Он добавляет, что Луценко никогда не удавалось показать реальные результаты своей работы, а вся работа Луценко – это "постоянная феерия пиара и не более того".

"Примерно в этом ключе можно рассматривать и все его нынешние представления на снятие депутатской неприкосновенности. Под видом борьбы с коррупцией мы видим плохо подготовленные обвинения, которые стремительно превращаются в дешёвый цирк", – сообщил политолог.

Наиболее внятно, считает он, выглядит дело Розенблата и Полякова, но, скорее всего, оно готовилось "извне" в координации скорее с Сытником и Холодницким, чем Луценко: "громкие заявления Юрия Витальевича по этим депутатам являются попыткой присвоить себе чужие заслуги".

"Дело Лозового очень похоже на дело Сергея Лещенко, который тоже не мог внятно объяснить, откуда взял деньги. Но, почему-то Лещенко никто сейчас особо не трогает, а вот у Лозового дела заметно хуже. Возможно, причина в том, что Лещенко входит в провластную фракцию БПП?" – предположил Спиридонов.

При этом он отмечает, что ситуация с Олесем Довгим выглядит ещё комичнее: за десять лет расследования дело о хищении земли бывшим мэром Леонидом Черновецким правоохранители даже не удосужились провести экспертизу его почёрка!

"Зато провели эти исследования по Олесю Довгому, который был, всего лишь, одним из многочисленных депутатов Киевсовета, голосовавших за это решение. Это дело идёт вразрез с законодательной нормой, что коллегиальный орган не несёт ответственности за свои решения. Фактически, дело Довгого вообще не имеет юридической составляющей", – подчеркнул политолог.

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По мнению Спиридонова, если всё-таки осудить Довгого, то это может создать правовой прецедент, который дестабилизирует работу всех местных советов в Украине.

"Председатели просто не будут визировать решения. Кроме всего прочего, это блокирует распределение земли, а все местные депутаты будут "висеть на крючке" у ГПУ. Не особо оптимистичная перспектива…", – подытожил эксперт.