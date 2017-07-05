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    Фотоленты

    "Прочь лапы от озера". Под КГГА бунтуют противники застройки столицы

    Тема:

    Скандальные застройки в Киеве. Андреевский спуск (136)

    (обновлено: )33
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгенйи Котенко
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Под зданием Киевской горгосадминистрации проходит акция протеста общественных активистов Воскресенки и Радужного массива Днепровского района столицы против предложенного КГГА проекта застройки.

    Она началась незадолго до рассмотрения Земельного комиссией КГГА проекта детального плана территории.

    Смотрите также: Эксперт: скандальную застройку в центре Киева может остановить только Рада

    Протестующие держат в руках плакаты "Нет проекту 80-х", "Прочь лапы от Радужного озера" и другие.

    Радужное озеро (Радунка, Радуга) — озеро в Днепровском районе Киева, его длина составляет 3 километра, а ширина — около 600 метров. Находится на территории бывшей Воскресенской слободки, между Радужным массивом и дачным поселком "Русановские сады". Вокруг озера создана парковая зона отдыха, в северной части озера через него переброшен парковый мостик.

    Ранее в Киеве трое неизвестных избили правозащитника и борца с незаконными застройками Александра Дядюка.

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