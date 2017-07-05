"Прочь лапы от озера". Под КГГА бунтуют противники застройки столицы

Под зданием Киевской горгосадминистрации проходит акция протеста общественных активистов Воскресенки и Радужного массива Днепровского района столицы против предложенного КГГА проекта застройки.

Она началась незадолго до рассмотрения Земельного комиссией КГГА проекта детального плана территории.

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Протестующие держат в руках плакаты "Нет проекту 80-х", "Прочь лапы от Радужного озера" и другие.

Радужное озеро (Радунка, Радуга) — озеро в Днепровском районе Киева, его длина составляет 3 километра, а ширина — около 600 метров. Находится на территории бывшей Воскресенской слободки, между Радужным массивом и дачным поселком "Русановские сады". Вокруг озера создана парковая зона отдыха, в северной части озера через него переброшен парковый мостик.

Ранее в Киеве трое неизвестных избили правозащитника и борца с незаконными застройками Александра Дядюка.