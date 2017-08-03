наверх
03.08.201709:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Корнейчук: реальная "партия мира" в Украине - это Трамп

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (77)

    (обновлено: )24480
    Если президент США Дональд Трамп "нагнет" все то убожество, которое именуется "украинскими политиками", выполнять "Минск", - будет мир, не получится - продолжится война, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Как свидетельствуют социологические исследования, подавляющее большинство (70%) населения Украины считает, что ради достижения мира в Донбассе можно идти на компромиссы, однако только 18% полагает, что ради мира можно идти на уступки. 

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    Президент Украины Петр Порошенко еще в сентябре 2014 года в интервью украинским телеканалам заявил, что в стране действительно существует "партия войны" — группа политиков, которые считают необходимым продолжение кровопролития в Донбассе. При этом самого себя Порошенко причислил к "партии мира" и заверил, что сделает "все возможное, чтобы реализовать мирный план". 

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук признался, что его веселит, когда разные "эксперты'" рассказывают о том, что в Украине есть "партия мира" или народ хочет мира. 

    "Ну, вот какая "партия мира" с того же Оппоблока, который является одной из опор власти Порошенко? Или с той же Тимошенко, которая ориентируется на электорат Западной и Центральной Украины? Или возьмем наш народ. Война — это что-то далекое. Там, на востоке. Где воюют почти все контрактники. Пока война не касается напрямую людей, они никогда не станут "партией мира" в масштабах всей страны. Какие бы там "липовые" соцопросы не пихал бы в СМИ Оппоблок", — написал Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Авдеевка была обстреляна из зенитной установки — спецкор

    По мнению политтехнолога, реальная "партия мира" — это Трамп

    "С выгодой для себя, конечно. "Нагнет" Трамп все это убожество, именуемое "украинскими политиками" выполнять "Минск" — будет мир. Не получится — продолжится война. И все эти "партии мира" побегут на выборы с лозунгами войны. Чтобы дорваться до кормушки. А вот когда общество реально захочет прекращения войны — вы это сразу заметите по изменению риторики политиков. И Порошенко у нас первым станет "главным миротворцем"…" — пояснил Корнейчук. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр РФ Д. Медведев. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Лето в Киеве
    Украина: жара наступает
    Столкновения перед парламентом Венесуэлы в Каракасе
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы