Корнейчук: реальная "партия мира" в Украине - это Трамп

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

Как свидетельствуют социологические исследования, подавляющее большинство (70%) населения Украины считает, что ради достижения мира в Донбассе можно идти на компромиссы, однако только 18% полагает, что ради мира можно идти на уступки.

Президент Украины Петр Порошенко еще в сентябре 2014 года в интервью украинским телеканалам заявил, что в стране действительно существует "партия войны" — группа политиков, которые считают необходимым продолжение кровопролития в Донбассе. При этом самого себя Порошенко причислил к "партии мира" и заверил, что сделает "все возможное, чтобы реализовать мирный план".

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук признался, что его веселит, когда разные "эксперты'" рассказывают о том, что в Украине есть "партия мира" или народ хочет мира.

"Ну, вот какая "партия мира" с того же Оппоблока, который является одной из опор власти Порошенко? Или с той же Тимошенко, которая ориентируется на электорат Западной и Центральной Украины? Или возьмем наш народ. Война — это что-то далекое. Там, на востоке. Где воюют почти все контрактники. Пока война не касается напрямую людей, они никогда не станут "партией мира" в масштабах всей страны. Какие бы там "липовые" соцопросы не пихал бы в СМИ Оппоблок", — написал Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

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По мнению политтехнолога, реальная "партия мира" — это Трамп.

"С выгодой для себя, конечно. "Нагнет" Трамп все это убожество, именуемое "украинскими политиками" выполнять "Минск" — будет мир. Не получится — продолжится война. И все эти "партии мира" побегут на выборы с лозунгами войны. Чтобы дорваться до кормушки. А вот когда общество реально захочет прекращения войны — вы это сразу заметите по изменению риторики политиков. И Порошенко у нас первым станет "главным миротворцем"…" — пояснил Корнейчук.