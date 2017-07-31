Авдеевка была обстреляна из зенитной установки — спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Один погибший и девять раненых. Такие потери среди украинских военнослужащих — за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

По его словам, наибольшие потери Вооруженных Сил — вследствие минометного обстрела Красногоровки — погибший и восемь раненых. Еще одного бойца ранили около Широкино.

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Подробнее о ситуации на востоке Украины сообщил (30 июля — Ред.) специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Мариуполя Тимофей Львутин.



В штабе АТО сообщают, что за вчерашние сутки было 14 обстрелов украинских позиций. Насколько мощными были эти обстрелы? На каких направлениях?

— В основном большая часть обстрелов была действительно на донецком направлении, то есть это было направление непосредственно Авдеевка, а также в основном в Авдеевке шел обстрел довольно жесткий. И хотелось бы отметить такой момент, что именно там применяли и гранатометы, и минометы, и крупнокалиберные пулеметы, и откуда-то даже достали зенитную установку. То есть так называемая ДНР, и из нее трижды били по опорным пунктам сил АТО. В частности, они стреляли в районе Авдеевки и Каменки. Противник есть уже в секторе Мариуполь. То есть они стреляли три раза. Это наши бойцы отвечали, но знаменательно то, что обстреливали из минометного в основном орудия 120 калибра. И в основном это происходило под Красногоровкой.

В результате этого шесть украинских бойцов получили ранения и один военный погиб. Пресс-офицер сектора Мариуполь Владислав Демьяненко заявил, что в любом случае за сегодняшние сутки та сторона получила адекватный и жесткий ответ. Хотелось бы также отметить, что по ту сторону стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. То есть не из крупнокалиберного, а именно стрелкового и гранатометы, по нашим позициям вблизи поселка Богдановка, а также Широкино, но там без каких-либо потерь или же жертв. На момент после 12 часов ночи пока не было сообщений о том, что зафиксирован хоть один обстрел в частности в секторе Мариуполь.



Что известно об оружии, которое было брошено на поле боя?

— Насколько я знаю, это произошло 27 июля и это было около восьми часов утра. В частности с неподконтрольной территории начали огонь из гранатометов и стрелкового вооружения в направлении наших позиций, которые расположены в поселке Новотошковское, но буквально через несколько минут украинские военные перегруппировались, заметили выдвижение диверсионно-разведывательных групп. То есть по словам официального сообщения, их было около десяти человек. И было командованием сил АТО принято решение открыть огонь на поражение. В результате этого буквально через несколько минут враг отступил, оставив, просто бросив, на поле боя противотанковые гранатометы, пулемет Калашникова и какую-то специальную радиостанцию Моторолла.



Какая ситуация в целом? РИА Новости | Перейти в фотобанк Донбасс: систематические обстрелы - норма, несмотря на перемирие

— Что же касается Мариуполя, то в принципе регион — все у нас в порядке, но буквально несколько дней в среду, а также в четверг жители Левобережного района буквально могли прятаться у себя чуть ли не подвалах. Потому что довольно громко работала артиллерия, и в принципе по этому поводу местные жители выражали беспокойство в социальных сетях, также и родственники, и знакомые звонили, интересовались, что же происходит. Но происходит на самом деле, то есть на востоке Украины война, поэтому уже в принципе по большому счету все к этому привыкли. Но все-таки мы все люди, инстинкт самосохранения у нас есть, поэтому паника, пусть даже такая в социальных сетях, но немного была.



Относительно футбольного матча между "Динамо" и клубом "Мариуполь", из-за близости к зоне АТО в МВД рекомендовали перенести матч из Мариуполя. Что известно об этом?

— Насколько мне известно, глава Федерации футбола Украины сказал, что ни в коем случае переносить матч из Мариуполя не будут. Он напомнил, что буквально недавно в Мариуполе играл "Верес" и все было в порядке. Также данную инициативу, напомню, поддержал по поводу проведения матча Вячеслав Аброськин, первый заместитель Нацполиции Украины. Он сообщил о том, что полиция Донецкой области способна обеспечить полностью безопасность на стадионе, потому что в одном из писем пресс-служба "Динамо" говорила о том, что может быть полиция не сможет обеспечить какую-либо безопасность, но в данном случае данный факт опровергнут.

В принципе среди мариупольцев также были возмущения по поводу того, что "как это так не проводить матч "Мариуполь" — "Динамо Киев" в Мариуполе", и в принципе я думаю, что в итоге он состоится.

Многие мариупольцы даже начали шутить по этому поводу в социальных сетях, говоря о том, что "а давайте мы не будем ответный матч проводить в Киеве, потому что в Мариуполе намного безопаснее. По крайней мере на улицах не убивают людей, как в Киеве. Этого матча очень ждут, и жителей Мариуполя очень обижает тот факт, что в частности руководство команды "Динамо Киев" отказывается ехать в наш регион и играть в футбол с нашей командой именно в Мариуполе.



Какие последствия непогоды в Мариуполе, а также в Донецкой и Луганской областях?

— В Мариуполе была объявлена буквально еще неделю назад сорокаградусная жара. То есть в тени где-то +35, на солнце +40-42 градуса. Но мы всегда отличаемся от всей Украины тем, что у нас либо плохая погода приходит с опозданием, либо не в таких тяжелых условиях, как по всей Украине. Отметим такой момент, что погода именно пасмурная с ветерком и небольшим дождем началась буквально пару дней назад. И в принципе у нас сейчас температура +23-25, и жителей Мариуполя это радует. Но буквально на днях было объявлено штормовое предупреждение. То есть до этого у нас было все в порядке. В других городах Луганской, Донецкой области, по всей Украине, срывали провода и падали деревья.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.

Также политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.