В Минобороны рассказали о ситуации с разминированием в Донбассе

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Военные саперы с начала военной операции с Донбассе обезвредили более 155 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, инженерно-саперные подразделения ВС Украины продолжают работу в районе проведения военной операции в Донбассе.

"Всего с начала антитеррористической операции военные саперы вооруженных сил Украины очистили от взрывоопасных предметов более 3,1 тысячи гектаров территории в Донецкой и Луганской областях, 1116 километров дорог и маршрутов движения. При этом инженерно-саперные подразделения… обезвредили более 155,3 тысячи взрывоопасных предметов", — сказал Гуцуляк.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.