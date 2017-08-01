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    Конфликт в Донбассе. Война продлится недолго - командующий Нацгвардии

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (76)

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    Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Конфликт в Донбассе скоро завершится, считает командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

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    "Вы знаете, у меня такое внутреннее ощущение, что война продлится недолго", — сказал он в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "Апостроф".

    При этом, по словам Аллерова, независимо от правового режима и политических изменений в стране, Национальная гвардия будет развивать свой потенциал, повышать профессионализм и боеспособность, чтобы защищать безопасность и права украинцев и "как можно эффективнее противодействовать различным угрозам правопорядку".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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