В детсаду в Донбассе массово отравились малолетние дети

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Шесть малолетних детей отравились в одном из дошкольных учреждений в городе Белицкое Донецкой области, пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение Добропольской городской больницы, сообщает пресс-служба Покровского райотдела полиции в среду.

"В Добропольское отделение полиции поступили материалы по факту группового инфекционного заболевания шестерых детей, которое произошло в период с 27 по 29 июля. Установлено, что пострадали дети в возрасте от 2 до 3 лет, были доставлены в больницу с диагнозом: ротавирусная инфекция. Сейчас жизни детей ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 137 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей" Уголовного кодекса Украины.

В рамках проведения досудебного расследования правоохранители также устанавливают причины несвоевременного сообщения об отравлении сотрудниками детского учреждения и работниками медицинской помощи.

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Напомним, в ночь на 26 июля во Львовскую областную клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 10 человек, из них 8 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция, пищевая токсикоинфекция". Также сообщалось, что более 260 детей бойцов АТО из Днепра отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. Потом власти подтвердили госпитализацию только 30 детей.