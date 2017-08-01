Что общего между Украиной и Танзанией?

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В парламенте зарегистрирован законопроект №6601, который в "Укрпочте" называют своим приоритетом. Документ позволяет "Укрпочте" открывать текущие, сберегательные, карточные счета для граждан.

В ближайших планах национального почтового оператора — выход на рынок финансовых услуг, в первую очередь для населения. О приоритетном проекте предприятия, о том, что изменилось за год, а что не получилось, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский компании рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

"Укрпошту" намагалися хакнути. Прокоментуйте.

— Так. Не тільки нас. Там багато різних компаній в Україні. Ми були однією з цілей. Там надто довго тривала ця підготовка. Люди працювали. Зараз ми вже подолали більшість наслідків.

Жодних збитків не було завдано?

— Щодо збитків, треба подивитися десь протягом двох-трьох місяців, що буде в нас. Наприклад, деякі клієнти прийшли не в той день, а пізніше. Тому в цьому випадку збитків немає, якщо вони не прийшли. Збитки є, Я думаю, що десь за два-три місяці ми підведемо підсумки…

А що намагалися вкрасти? Інформацію?

— Я не вважаю, що основним завданням було блокування. Або вкрасти якусь інформацію. Це більш було — перешкодити нормальній діяльності компанії.

Наскільки система підприємства стійка до таких кібератак?

— Перш за все, треба ще дуже багато зробити, щоб вона була стійка. По-друге, ви знаєте, тут не тільки питання ІТ-систем. Будь-яку систему можна зламати. Вам будь-яка професійна людина з боку ІТ скаже, якщо хтось намагається вас зламати, ви можете витрачати мільйони, але ж рано чи пізно вас зламають. Питання в іншому, як підготувати компанію до цього. Наприклад, як ми будемо працювати, якщо не буде мобільного зв'язку. Треба мати рації, треба мати протоколи, як люди діють, якщо вони не можуть зателефонувати до головного офісу. Що ми робимо, що ми не робимо. А якщо світла немає? Ви можете мати найкращу ІТ-безпеку, але ж на такі техногенні катастрофи, як говорять, або спрямовані атаки, вони потребують більш комплексного заходу, і це те, над чим ми будемо зараз працювати.

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Виповнився 4 липня рік, як ви очолили "Укрпошту". Як вам цей рік?

— Було важко. Мабуть, важче, ніж я очікував. Але ж я працюю, так що, мабуть, є чим ще зайнятися.

В парламенті був зареєстрований проект закону №6601, який в "Укрпошті" називають своїм пріоритетом. Документ, зокрема, дозволяє підприємству відкривати поточні ощадні карткові рахунки для громадян. Розкажіть, на якій стадії цей законопроект?

— Ми його внесли до ВР. І я вважаю, що ми використаємо цей час після того, як депутати повернуться з відпустки, опрацювати з фракціями, довести нашу точку зору. Зараз працюємо з різними експертними групами, з банками, з Національною асоціацією банків України, з Мінфіном, іншими структурами, щоби опрацювати ті можливі зауваження, які є. Що стосується мети. Ви знаєте, Україна по рівню доступу до фінансових послуг знаходиться на рівні Танзанії. Ми не в Європі, ми в Танзанії. У нас десь 80% нашої мережі знаходиться в містах та селах, в яких мешкають за офіційною статистикою менше, ніж 2000 людей. Зрозуміло, є серед них ті, які менше 100, менше 500 тощо. В цих селах немає і ніколи не буде нормальних фінансових послуг, тому що це економічно невигідно для банків. Я завжди наводжу ці цифри, що мережа "Укрпошти" — це 12,5 тисяч відділень. Вся банківська система України — менше, ніж 10 тисяч відділень. Тому питання в тому, що "Укрпошта" хоче надати можливість людям мати доступ до нормальних послуг. Перш за все, ми думаємо, що в містах, я вважаю, в нас тут 10 банків на квартал, тут немає питання. Питання в тому, щоби надати дійсно по всій Україні сучасні послуги. Що стосується місць, якщо ви читали, ми провели тендер і отримали можливість процессінгу, і ми будемо встановлювати термінали для оплати картками, так, щоби люди, які відправляють через нас посилки або інші послуги, щоби це їм було зручно користуватися.

Вам потрібно буде отримати банківську ліцензію?

— Ні. Я навмисно розробляв цей проект так, щоб уникнути максимально конкуренції з банком. Тобто це не банк, не треба буде капітал ні з боку держави, ні з боку "Укрпошти". Ми будемо просто вести поточні ощадні рахунки і картки, ми не будемо кредитувати, щоб всі були заспокоєні, щоб все буде гаразд і гроші нікуди не зникнуть. Тому це дуже обмежена кількість послуг, які ми хочемо надавати і, більш того, ми плануємо розробити своєрідний маркет-плейс, тому що ми маємо цю клієнтську базу — шість з половиною мільйонів клієнтів. Вони мають якісь певні вимоги, хтось хоче отримати страховку, хтось хоче отримати кредит. Так як ми не кредитуємо, ми не страхова компанія, ми надаємо будь-якому банку або страховій компанії можливість дати нам, запропонувати продукт, який ми можемо як агент запропонувати клієнту. Чому запропонована схема приваблива для комерційних банків? Тому що вони долучаються до клієнтської бази немаленької – шість з половиною мільйонів, до якої вони без нас ніколи не долучаться, тому що вони ніколи не будуть в тих регіонах, а через те, що ми будемо мати рахунки, кредитну історію, ми зможемо, з одного боку, для цих людей розробити продукт, з іншого боку, дати доступ комерційним банкам, які зараз конкурують за те саме середовище. А ми, таким чином, розширяємо ринок і надамо можливість всім прийняти участь в цьому ринку.

Украинское фото Игорь Смелянский

Ви казали в одному інтерв’ю, що обсяг коштів, які знаходяться під матрацами у жителів України, становить близько 300 мільярдів гривень. Ці кошти люди готові довірити "Укрпошті"?

— Я через це проходив, коли працював у банку, якщо ви робите привабливі умови для людей, вони до цього йдуть. Я з першого дня говорив, що я не буду застосовувати будь-які адміністративні методи. Я прихильник того, що людям треба зробити продукт такий, який зручно їм користуватись. Наприклад, якщо ми з вами домовляємось, якщо ви сплачуєте безготівково через "Укрпошту" рахунки, ми даємо вам знижку, ви будете цим користуватись. Якщо ви придбаєте через нас щось і ви розраховуєтесь безготівково, ви також будете цим користуватись. Що це дає для "Укрпошти"? Як це зараз відбувається? Ми привезли пенсію, роздали її, потім збираємо комунальні платежі, потім збираємо все інше, ми ті ж самі гроші возимо туди сюди, витрачаємо час, обробку, операційні витрати, які ми можемо заощадити і поділитись з людьми, тобто розробити таку систему мотивації, яка буде їм корисна і нам. Знаєте, якщо ви робите зручний продукт, навіть бабусі знають, як ним користуватись.

СМС від слухача: "Ви, маючи потужну сітку, матеріальну базу, спромоглись віддати клієнта новим поштовим сервісам, які робили все з нуля. Зараз у вас нічого не змінилось, до вас не хочеться заходити, ваші послуги створюють лише проблеми для клієнта".

— Ще раз. Коли я звітував за рік, я говорив, що коли я прийшов, "Укрпошта" відправляла 16 мільйонів посилок останнього року, наші конкуренти 120. Дійсно, мені незручно відповідати за те, що попередньо робилось до мене, я можу відповідати за себе. Всі говорять про наше відділення. Але наші відділення, вибачаюсь, вбиті, в них не вкладали кошти купу років і тому для того, щоб людям було комфортно і зручно до нас прийти, ми зараз переробляємо їх, ставимо комп’ютери. Ми за цей рік провели навчання 14 тисяч працівників для того, щоб навчити їх деяким продуктам, навчити їх сервісу. Тому, на жаль, за один рік така компанія не міняється, але ж я дуже розраховую, що навіть цей слухач, який до нас зараз критично ставиться, зможе прийти і хоча б спробувати наші послуги і, можливо, він продовжить ними користуватись.

У випадку, якщо парламент відмовиться ухвалювати законопроект, що ви будете робити? Розраховували негативні сценарії?

— Ми тільки на позитиві. Тому, я прийшов з бізнесу, і я знаю, що іноді люди говорять "ні". Особливо, в парламенті. Тому тут дуже все просто. Якщо це не приймається, а я дійсно вважаю, що надання можливості "Укрпошті" це робити — це корисно для держави справи, і це можливість нам тримати мережу, сплачувати людям заробітну плату. Тому варіант номер два — ми ж, як будь-яка бізнес-структура, можемо придбати банк. От у нас наглядова рада так вважає… Можемо прийняти рішення і придбати банк.

А чи не буде простіше домовлятися з банками, щоби вони надавали послуги, які ви пропонуєте?

— Ви розумієте, тут же питання тарифів, питання розподілу витрат. І питання також якості послуг.

Тобто за помилку в будь-якому випадку будете відповідати ви?

— Відповідає "Укрпошта". І знаєте, коли ми маємо таку величезну базу, 6,5 мільйонів клієнтів, ми повинні диктувати умови. Не банк, а ми. Тому що ми несемо витрати, ми тримаємо мережу, ми платимо заробітні плати. І це наш клієнт, який буде, скажемо так, користуватися нашими послугами. А через кого? Це вже інше питання. Банківські послуги дуже специфічне питання. І коли ви приходите до банку, лише працівник банку може вам відповісти, що у вас на рахунку. От я запитаю, якщо ми будемо, агентами будь-якого банку, прийде бабуся до відділення, скаже: дочка, що в мене на рахунку? Я кажу: бабуся, без поняття, ми ж агент. Ми ж розробляємо систему, щоби вона точно знала, що впало. Вона зможе в будь-якому випадку прийти, і ми їй скажемо баланс тощо. Ви знаєте, вони телефонують до наших листонош, прийшла пенсія чи ні. Ми маємо 36 тисяч листонош. Ми дійсно вдячні за ту роботу, яку вони роблять. І вони знають, що в цьому селі відбувається, у кого день народження, кому треба гроші на весілля, кому — на поховання. Тому нам просто треба використати ці знання і конвертувати їх на користь "Укрпошти". Тому що цими знаннями користувалася інша організація. Все, що ми зараз намагаємося зробити, — це конвертувати цей попит, який є, в нормальні цивілізовані послуги. Один такий приклад: ми надали можливість людям в селах через каталог замовляти побутову техніку. 338% зростання. Там є попит. Там є такі живуть люди, як в містах. І вони дуже раді, коли ми зможемо надати їм можливість нормально цивілізовано користуватися і фінансовими послугами, і роздрібними — будь-якими. А коли це разом, це вдвічі корисніше, вдвічі комфортніше.

Запитання від слухача: Що будете робити з персоналом, який не перенавчити? Що буде з листоношами? Плануєте скорочення?

— Давайте до першого питання. Я сказав, що ми провели навчання 14 тисяч людей, перш за все фронтофісного персоналу, який працює у відділеннях. Дійсно, відділення в нас зараз поділені на червону зону, зелену зону і сіру зону. Червона зона — ці люди, які дійсно не можуть перевчитися. Ви знаєте, це не завжди вікова категорія. Ми маємо велику кількість працівників за 50, які якісно і добре надають послуги клієнтам. Я, до речі, нагороджував деяких з них останнім тижнем. Це стан душі. Це навіть не питання заробітної плати. От я зараз підвищив втричі заробітну плату. Якщо людина звикла хамити клієнтам, вона це продовжує робити. Тому з людьми, які не можуть обслуговувати клієнтів, ми будемо прощатися. І я розумію нетерпіння наших клієнтів. Я хочу сказати, що в нашій країні дуже важке трудове законодавство. Я не можу звільнити за те, що вона хамила. Треба скласти акт, треба догану скласти. Тому… Але ж ми будемо йти по цьому шляху, і поновлювати персонал, залучати кращий персонал. І це не зважаючи, скільки їм років. Важливо, щоби вони знали і нормально вміли обслуговувати клієнтів.

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Ви йдете у напрямку автоматизації?

— Автоматизації і позбавлення людського фактору там, де це можливо.

Де, наприклад?

— В платежах. Для цього треба переробити систему, що ми зараз робимо, щоб не було помилок, щоб, наприклад, реквізити ЖЕКу піднімались автоматично, бо коли ці рахунки набиваєш, можна в цій цифрі помилитись, 13 цифр іноді. Тому питання, щоби це автоматично це робилось, тоді не буде помилок і це буде пришвидшувати сервіс. Вкладаємо зараз в це.

Стосовно послуг, від яких "Укрпошта" може відмовитись?

— Іноді це питання просто спрощення. Наприклад, зараз існує 35 тарифів марок. Навіщо в Україні 35 тарифів марок? Ми намагаємось їх спростити до п’яти.

Лотереї, до яких всі звикли у відділеннях "Укрпошти"…

— Були. Зараз вони припинені. І якщо ми зможемо знайти економічно доцільну модель існування, так, щоб людина не вставала, не ходила до автомату, не набирала… Якщо ми зможемо, скажемо так, це зробити більш автоматично і цікаво для людей — продовжимо.

Ще одна з послуг, яку запускає "Укрпошта", — це доставка грошей з банківської картки додому.

— Це, знаєте, як поєднані родини. От якщо ви мешкаєте в місті, а ваша бабуся чи мама мешкає в селі, завжди встає питання, як передати гроші. Для того, щоби вам не потрібно було нікуди ходити, ви можете зайти на веб-сайт "Укрпошти", ввести свою картку, і ми знімаємо гроші з картки, а листоноша приносить додому ту суму, яку ви захочете перевести. З будь-якої картки. Зараз будь-яка картка, ви заходите, і за дві хвилини відправляєте переказ, і людина отримує в селі, в місті, там, де вам це потрібно.

Ранее первый заместитель гендиректора "Укрпочты" Александр Перцовский заявил в эфире "ГС", что корпоротизация компании привлечет инвесторов, средства которых помогут ее осовременить, а качество работы выйдет на уровень почтовых отделений Европы.

В эфире радиостанции Голос Столицы председатель директората Ассоциации Франчайзинга Андрей Кривонос заявил, что «Укрпочте» организационно дешевле сделать более привлекательной стоимость доставки Amazon.