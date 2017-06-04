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    "Укрпочта" выпустит штемпель в честь Любомира Гузара

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    Согласно информации пресс-службы "Укрпочты", спецгашение проведут в понедельник, 5 июня, в Киеве, на Левобережном почтамте с целью почтить память Любомира Гузара.
    Любомир Гузар
    facebook.com/olexandr.homenyuk

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. "Укрпочта" изготовила специальный штемпель в честь Блаженнейшого Любомира Гузара. Об этом сообщили в пресс-службе почты.

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    Отмечается, что спецгашение проведут в понедельник, 5 июня, в Киеве, на Левобережном почтамте с целью почтить память Любомира Гузара.

    "С целью чествования памяти Блаженнейшего Любомира Гузара, Верховного Архиепископа-эмерита Украинской Греко-Католической Церкви 5 июня в Киеве на Левобережном почтамте (02002) состоится спецгашение специальным почтовым штемпелем "Любомир Гузар. 1933-2017. "Мое большое желание — быть человеком". 02002, Киев, 05.06.2017", — говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни. В субботу, 3 июня, с Блаженнейшим Любомиром Гузаром попрощались во Львове.

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