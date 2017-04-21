"Укрпочта" вступает в конкуренцию с банками - и.о. гендиректора

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

"Укрпочта" планирует вести финансовую деятельность для выдачи депозитов и продажи страховых продуктов. Для этого она хочет в мае 2017 года подать в Верховную Раду Украины соответствующее предложение.

В чем смысл такой новации, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал исполняющий обязанности гендиректора Укрпочты Игорь Смелянский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Укрпошта хоче зосередитися на таких фінансових послугах, як оплата і прийом платежів, ведення рахунків, депозити, страхування, кредити… Але ж сьогодні ви надаєте частину цих послуг? ЦТС Корпоратизация "Укрпочты", последствия

— Дійсно, ми сьогодні це надаємо, але ж ми ж надаємо не в тому форматі, який потрібен в європейській нормальній країні 21 століття, тому що більшість цих послуг ми надаємо готівкою. Якщо ви приходите в наше відділення, то в одному віконці, наприклад, якщо ви пенсіонер, ви отримуєте пенсію, в іншому віконці ви готівкою сплачуєте платежі, і ми хочемо надати можливість нашим громадянам це безготівково робити. Мережа Укрпошти сьогодні складає 11,5 тисяч відділень. Вся банківська система України, всі банки разом — це 10 тисяч. Тобто десь 30% населення України має доступ лише до Укрпошти, 30-35%, і сьогодні ці люди не можуть відкрити рахунки, вони тримають гроші під матрацом, приходять до нас і сплачують, і якщо ми зможемо це робити, то це прихід цивілізації на величезну кількість маленьких міст і сіл країни. А всі інші послуги — ті ж самі кредити і страховки ми самі не будемо робити, це буде через агентську фірму, ми самі особисто будемо вести рахунки та депозити, а всі інші — надаватись за агентською схемою.

Чи буде Укрпошта учасником програми Фонду гарантування вкладів?

— Аякже. Це один із варіантів, який ми пропонуємо. Це буде не банк. Це буде поштова установа. До речі, у світі, якщо ми беремо світову практику, відкрито на сьогодні два мільярди поштових рахунків, тобто більшість, переважна більшість пошт світу займаються цією діяльністю, відкриваючи рахунки, і це нормальна світова практика, тому що пошта — це останній форпост цивілізації, який залишається в більшості маленьких міст та сіл в усьому світі. Це саме те, що буде робити пошта. І, дійсно, одна із пропозицій, що ми будемо входити в Фонд гарантування вкладів. Інша пропозиція — якщо ми будемо всі гроші розміщати в державі, то тоді всі гроші будуть в безпеці, і тоді не буде мати сенсу бути в Фонді гарантування вкладів, тому що всі будуть знати, що гроші зберігаються надійно.

Основна клієнтура буде в сільській місцевості та в маленьких містечках?

— Це ті міста, дійсно, з яких ми почнемо. Ви всі знаєте, що якщо ми беремо будь-яке велике місто — Київ, Одесу, Львів, у нас десь по 10 банків на квартал, а якщо йде мова про сільську місцевість, то там такого немає взагалі. Тому ми розуміємо, де ми можемо починати, і у великих містах також буде можливість користуватись послугами Укрпошти. Ви знаєте, ці фінансові рахунки дуже добре йдуть до нашої основної діяльності — посилок. Зараз за посилки можете розрахуватись лише готівкою. Якщо у вас буде рахунок в Укрпошті, ви зможете безготівково розрахуватись за посилку або за лист, і не треба нікуди ходити. Це буде зручно і для більшості наших клієнтів, які розташовані в містах.

Чим будуть приваблювати українців, щоб популяризувати фінансові послуги від Укрпошти?

— Конкуренція є конкуренція: це буде якість послуг. У чому унікальність Укрпошти? Якщо, наприклад, йде мова про комунальні платежі, банки лише приймають платежі. Укрпошта, в тому числі, за рахунок наших листонош, ми можемо зняти показники лічильника, надрукувати рахунок, принести рахунок і прийняти платежі. Тобто, маючи таку лінійку продуктів, ми можемо більш тісно співпрацювати з комунальними компаніями і, наприклад, вам не треба буде чекати ваш рахунок, ви зможете зайти в додаток Укрпошти, подивитись всі свої рахунки і сплатити з рахунку Укрпошти. Таку послугу можуть надавати дуже мала кількість банків, якщо можуть взагалі. Евгений Невмержицкий, facebook "Укрпочта" - отказ от коммунальных платежей. Мнение эксперта

Чи буде Укрпошта боротись з величезними чергами? Адже не кожен захоче стояти у чергах за кредитом, якщо у інших банках ця процедура триває кілька хвилин?

— Це, дійсно, так, і чому? Якщо ми зможемо відкривати ці рахунки, то кількість черг значно зменшиться. Зараз ми, перш за все, видали пенсію, ви постояли в черзі, і потім нам треба прийняти платежі. Якщо ми це робимо неготівково, то час на один платіж скорочується майже в 10 разів, і тому ці всі черги, які ви бачите, вони вже зменшуються, то не буде такої потреби стояти в цих довгих чергах.

Що означатиме послуга продажу страхових продуктів?

— До речі, це не буде страховий продукт Укрпошти, це буде продукт наших партнерів. Ми вже сьогодні продаємо: є такий продукт страховка на здачу, страхування дитини, в деяких випадках — страхування автівок. Це те, що ви можете придбати в наших відділеннях, і я розраховую, що якщо будуть рахунки, то зможете відразу і оплатити, тому що зараз ви можете оплачувати це готівкою. Тому це буде лінійка страхових продуктів, які можна швидко оформити, наприклад, на мандрівку якусь або на страхування людини зручний продукт, який можна швидко отримати у відділенні.

Звідки будете брати кошти на оборотні кредити?

— Кредити, це була вимога, в тому числі, міжнародних агенцій. Всі гроші, які будуть в Укрпошті, всі зберігаються надійно, ми не будемо кредитувати за рахунок своїх коштів. Всі кредити ми будемо видавати за агентською схемою. Ми заключимо договори з найкращими банками і будемо видавати кредити виключно за агентською схемою. Тобто це буде не баланс Укрпошти, а в цьому випадку ми будемо виступати як агент.

Скільки часу потребуватиме запровадження цієї системи? Чого ще не вистачає для запровадження?

— Чого не вистачає? Це, перш за все, вкладення в ІТ-системи, ми знаємо, які ІТ-системи, ми зараз вже оголосили тендер на деякі з них, і якщо у ВР дуже швидко приймуть ці законопроекти, то до кінця року ми зможемо відкрити перші рахунки.

Ранее первый заместитель гендиректора Укрпочты Александр Перцовский заявил в эфире "ГС", что корпоротизация компании привлечет инвесторов, средства которых помогут ее осовременить, а качество работы выйдет на уровень почтовых отделений Европы.