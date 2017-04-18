Корпоратизация "Укрпочты", последствия

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

"Укрпочта" в рамках корпоратизации выпустила акции на 6,5 миллиарда гривен. Таким образом, компания завершила трансформацию из госпредприятия в публичное акционерное общество. Эти деньги пойдут на развитие компании, закупку нового оборудования, наем новых сотрудников, обновление мебели и внешнего вида отделений, потому что после ребрендинга должны обновить абсолютно каждое почтовое отделение.

Ранее в почтовой компании заявляли о том, что на протяжении 2017-2018 годов планируется закупить 200-250 электрокаров для доставки посылок. Планируется, что первые электрокары появятся в Киеве, Одессе, Харькове и, возможно, в Днепре.

Накануне "Укрпочта" представила обновленный логотип и слоганы компании. Логотип представляет собой желтый почтовый рожок, который переворачивается и превращается в значок геолокации. Результаты ребрендинга представил глава правления компании Игорь Смелянский.

Также компания удивила тем, что теперь это не госпредприятие, а акционерное общество, которое превратится в образец лучших европейских почтовых компаний, таких как Deutsche Post, Austria Post или PostNL.

На что могут быть потрачены средства от акций в 6,5 миллиарда гривен предприятия "Укрпочта" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы первый заместитель генерального директора "Укрпочты" Александр Перцовский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Для чого "Укрпошті" акції на 6,5 мільярдів гривень? Хто крім держави ці акції купуватиме?

— Ніхто ці акції крім держави на сьогоднішній день не купуватиме. Вони не є результатом корпоратизації "Укрпошти", яка відбулася. Тобто відбулася оцінка наших активів. Аудитори визначили, скільки коштують всі відділення, сортувальні центри, автомобілі, все те майно, що "Укрпошта" має, було оцінено і увійшло в статутний капітал підприємства. Тобто це не є якісь гроші, які звалилися з неба. З 1 березня "Укрпошта" вже є публічним акціонерним товариством.

Навіщо потрібна була ця корпоратизація?

— Є три-чотири головних риси, для яких "Укрпошта" зробила це як державна компанія. Раніше ще кілька великих державних компаній так зробили. По-перше, це можливість створити незалежну наглядову раду. В перспективі саме за такою моделлю керуються великі успішні корпорації, де є стабільність і можливість визначити незалежну стратегію. Тобто така форма правління відкриває цей шлях до можливості створити наглядову раду і стабільно керувати підприємством. По-друге, в такій новій формі "Укрпошта" отримує можливість більш вільно розпоряджатися певними активами та інвестувати в певні програми. Це стосується розпорядження нерухомістю. Тепер "Укрпошта" отримує можливість за вигідними ставками орендувати нерухомість, чи ті об'єкти, які вже непотрібні у виробничому процесі, продавати, інвестувати це в розвиток. По-третє, це справді залучення інвесторів та партнерів. Зрозуміло, що з такою формою управління компанія стає гнучкішою і може це все робити. Тому все це робиться для того, щоб уможливити розвиток "Укрпошти" та люди почали отримувати гарний сервіс в наших відділеннях.

Що крім логотипу компанії зміниться? Куди будуть спрямовані ці додаткові кошти? Видеоканал Антон Кобилянський на Youtube "Укрпочта" испытала дрон для доставки посылок

— Декілька ключових напрямків. Перше — це ІТ. Зрозуміло, що на сьогоднішній день це вже не тільки пошта, це справді напів-ІТ-компанія. Для того щоб автоматизувати наші відділення, реалізувати такі проекти як пост-ІТ, щоб люди отримали картки клієнтів і могли значно швидше обслуговуватися, все це мільйони і мільйони, для розвитку ІТ і програми в ІТ-інфраструктурі. Друге — це транспорт. Не секрет, що на сьогоднішній день середній вік авто "Укрпошти" досягає 14 років і нам потрібно їх активно оновлювати. Вже реалізується програма. Ми закуповуємо більше автомобілів, ніж "Укрпошта" купувала за останні п'ять-сім років. Третій напрямок — це оновлення фізичної інфраструктури. Оновлення не просто зовнішнього вигляду відділень. Буде враховуватися наскільки клієнтам може бути зручно в середині відділень. Цього року ми плануємо відкрити до десяти відділень нових в Києві. Мешканці столиці вже скоро побачать, що це не просто якісь обіцянки, можна буде прийти і побачити, що наша "Укрпошта" змінюється.

Які саме автомобілі купуватимуть і в яких об'ємах?

— На цей рік ми плануємо закупити до 100 автівок. Все залежить від ринку. Ви побачите і магістральні автомобілі, які рухатимуться між головним сортувальним центром в Києві і регіонами. Також закупляються внутрішньо-регіональні автомобілі, де буде розвиток кур'єрської доставки. Ми вже плануємо в чевтертому кварталі стартувати з проектом кур'єрської доставки. Оновлення йде за всіма типами автотранспорту, яким оперує "Укрпошта".

Чи не відмовилися закупляти електрокари? Де вони будуть задіяні?

— Не відмовилися. Багато чого відбувається навколо електрокарів, лише вчора міністр інфраструктури Володимир Омелян презентував стратегію розвитку електротранспорту в Україні. Електрокари реалістично будуть саме складовою кур'єрської доставки, тобто малогабаритні автомобілі, що рухаються всередині міст. Київ стане одним з пріоритетних перших місць. Тобто певна частина кур'єрського автопарку, можливо, буде електротранспортом. Все залежить від умов залученого фінансування. Тому що наші партнери прагнуть вкладати в "зелену" логістику, а саме в такого типу транспорт. Тому, якщо вдасться залучити за вигідними для нас умовами кошти, ми частину кур'єрського парку можемо зробити електричною.

Щось збираєтесь робити з персоналом?

— Вже кілька тисяч співробітників по всій Україні пройшли інтенсивні тренінги та оцінювання. Ми віримо, що секрет успіху це не тільки певне оновлення колективу, залучення нових людей, але й навчання, і вихід на новий рівень сервісу для тих співробітників, що вже працюють. В Києві ми прорейтингували відділення, у нас є червона, жовта і зелена зони. Ми будемо заохочувати співробітників зеленої зони: тих, які показують кращі показники і за сервісом, і за фінансовими мірками. З тими, що потрапили в червону зону будемо прощатися або шукати можливість для їхнього розвитку. Також ми переходимо на багатьох наших об'єктах на систему праці, яка залежить від результату — так звану відрядну систему. Сортувальник в київському центрі на сьогоднішній день вже працює не просто на якусь ставку, а працює на результат і знає, що якщо він закінчить робочу зміну, а на конвеєрі не лишиться жодної не відсортованої посилки, то це напряму буде впливати на його компенсацію. Такі зміни в системі мотивації також відбуваються і дуже сподіваємося, що вже скоро люди будуть бачити це.

Чому саме такі девізи "Укрпошти" обрали?

— Це два слогани, які ми використовуватимемо для різних ситуацій. Вибирали з нашим добрим партнером, який практично безкоштовно погодився зробити оновлення іміджу "Укрпошти". "Головна пошта країни" — це той девіз, який використовуватиметься в усіх офіційних випадках. Ми хочемо нагадати і нашим співробітникам, що "Укрпошта" має цей статус і не збирається його нікому віддавати. Він також символізує надійність. Ви знаєте, що ми багато хочемо зробити на ринку фінансових послуг і важливо підкреслити для людей, що це є державна головна пошта країни. Що нам можна довіряти і що стосується головної пошти країни, це така констатація факту і нагадування. Що стосується "Здатні дивувати", як казав наш генеральний директор Ігор Смілянський, це тимчасовий слоган певно на перший рік, коли при запуску нових рішень, тієї ж "зеленої" кур'єрської доставки, про яку говорили, чи якихось інших нових продуктів, ми будемо дивувати. Ми дуже сподіваємося, що протягом року такі нововведення вже стануть стандартом і тому, певно, вже будемо не дивувати, а це стане нормою.

Чи не плануєте підвищення тарифів в "Укрпошті" найближчим часом?

— У нас певне коригування тарифів вже відбулося на кореспонденцію і на посилки. Ці тарифи є сталими до кінця року. Що хочу обов'язково підкреслити, що ми моніторимо і продивляємося наші тарифи, як вони співвідносяться з ринком. Ми навіть з нашою найшвидшою експрес-поштою, яка має найякісніший рівень доставки, йдемо на 30-40% нижче інших пропозицій на ринку.

Ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в эфире "ГС" прокомментировал, почему компания приостановила прием некоторых коммунальных платежей в столице, и как будет решена эта ситуация.