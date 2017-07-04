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    Экономика

    "Укрпочта" официально признала поражение от кибератаки

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (98)

    (обновлено: )23720
    О завершении действия обстоятельств непреодолимой силы и стабилизации работы ПАО "Укрпочта" будет сообщено дополнительно. По вышеуказанным фактам "Укрпочта" оформила и подала в МВД заявление о преступлении.
    Работы Укрпочты. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. "Укрпочта" опубликовала объявление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), вызванных кибератакой, что повлияло на способность компании выполнять свои обязательства.

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    "Эти обстоятельства влияют на возможность "Укрпочты" выполнять свои обязательства по заключенным договорам, составлять и подавать отчетность, осуществлять надлежащее начисление и уплату налогов, сборов и исполнять другие права и обязательства ПАО "Укрпочта", — говорится в заявлении.

    По вышеуказанным фактам "Укрпочта" оформила и подала в МВД заявление о преступлении.

    "О завершении действия обстоятельств непреодолимой силы и стабилизации работы ПАО "Укрпочта" будет сообщено дополнительно", — указывается в объявлении.

    Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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