Кушнирук: "Укрспирту" нужна приватизация, но на особых условиях

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Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Государственная фискальная служба (ГФС) отчиталась о результатах массовых обысков в ГП "Укрспирт". По результатам принятых мер работниками налоговой милиции изъято и оставлено на ответственное хранение 97,9 тыс декалитров спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 млн. грн.

По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, "Укрспирт" необходимо приватизировать, иначе предприятие продолжить быть источником коррупции и теневого рынка алкоголя.

"Если оставить спиртовую отрасль в таком виде, в котором она есть, то ничего не будет. Вместо одних негодяев придут другие. Там происходит полных хаос. Были забавные истории, когда закрытые предприятия концерна воевали с оружием за право занять должность руководителя закрытых предприятий. Почему? Потому на них была возможность разливать контрафактный спирт. Поэтому понятно, что при такой модели поставок "Укрспирта" мы будем постоянно иметь проблему появления контрафактного спирта и производства контрафактной продукции", – заявил Кушнирук в комментарии РИА Новости Украина.

Однако, по его мнению, приватизировать предприятие нужно не на общих основаниях, а на основе специальной модели приватизации – соответствующий закон предстоит принять парламенту.

"Необходимо определить наиболее качественные предприятия, которые дороже всего стоят. И продавать их, исходя из максимальной мощности выпуска спирта. И на переходной пятилетний период определить объем потребления пищевого спирта.

Кто заплатит дорожче за единицу мощности завода, тот его и купит. В таком случае те, кто купят это предприятие, они будут заинтересованы в том, чтобы никто больше не смог поставлять контрафакт. Эти предприятия купят те, кто легально производит водку, именно они будут заинтересованы, чтобы никто, кроме них не имел возможности выпускать контрафакт.

Они будут заинтересованы в том, чтобы задействовать максимально свои производственные мощности и будут сами сдавать тех, кто производит "паленку". Если производитель не будет иметь своих мощностей по производству, то в этом случае он не сможет производить водку. Поэтому на 5 лет нужно определить, чтобы спирт производился только на этих мощностях.

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На других мощностях нужно технологически сделать так, чтобы никто выпускать спирт больше не мог. А производители будут заинтересованы, чтобы так ничего не развивалось, у них не будет потребностей прибегать к контрафакту", – заявил Кушнирук.

По его словам, в этой модели не заинтересованы те, кто имеет фактический контроль над предприятиям.

"Они занимаются нелегальным производством водки. Поэтому они будут сопротивляться приватизации, заявляя, что защищают права трудовых коллективов, которые лишатся работы из-за закрытия предприятий. На самом деле, они будут защищать свои интересы по нелегальному производству алкоголя", — отметил Кушнирук.

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По его словам, производители алкоголя через 5 лет смогут увеличить производство напитков, что даст возможности построить новые мощности по производству спирта.