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    Личность убийцы экс-главы "Укрспирта" установлена - МВД

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    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (160)

    (обновлено: )26201
    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в пятницу подтвердил, что личность злоумышленника установлена ​​и правоохранители будут готовы вручить ему подозрение, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора Укрспирта
    nnovosti.info

    Самые громкие убийства в Киеве
    РИА Новости Украина
    От Гетьмана до Панкова. Самые резонансные убийства в Киеве
    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники Нацполиции установили личность убийцы советника руководителя, бывшего и.о. госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова и собрали достаточно доказательств для объявления ему подозрения, сообщил в пятницу советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

    "Сергей Князев (глава Национальной полиции Украины — ред.) сегодня подтвердил, что личность злоумышленника установлена ​​и правоохранители будут готовы вручить ему подозрение и сейчас осуществляются все необходимые оперативно-следственные действия для поиска и задержания убийцы Панкова", — сказал Шкиряк в эфире телеканала Эспрессо.TV.

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    Утром, 30 мая, в столице застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. Убийство произошло около 8 утра возле ТЦ "Алладин" по улице Гришко: неизвестный выстрелил в спину Панкову из автомобиля. Мужчина погиб на месте. В полиции убийство Панкова связывают с профессиональной деятельностью.

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