Личность убийцы экс-главы "Укрспирта" установлена - МВД

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РИА Новости Украина От Гетьмана до Панкова. Самые резонансные убийства в Киеве Сотрудники Нацполиции установили личность убийцы советника руководителя, бывшего и.о. госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова и собрали достаточно доказательств для объявления ему подозрения, сообщил в пятницу советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Сергей Князев (глава Национальной полиции Украины — ред.) сегодня подтвердил, что личность злоумышленника установлена ​​и правоохранители будут готовы вручить ему подозрение и сейчас осуществляются все необходимые оперативно-следственные действия для поиска и задержания убийцы Панкова", — сказал Шкиряк в эфире телеканала Эспрессо.TV.

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Утром, 30 мая, в столице застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. Убийство произошло около 8 утра возле ТЦ "Алладин" по улице Гришко: неизвестный выстрелил в спину Панкову из автомобиля. Мужчина погиб на месте. В полиции убийство Панкова связывают с профессиональной деятельностью.