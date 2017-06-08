Возвращение кредитов через ФГВ и нацбезопасность

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и при содействии руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц разоблачили на взятке одного из уполномоченных лиц Фонда. Как сообщается, чиновник требовал пять миллионов долларов от бывшего председателя правления одного из коммерческих банков.

Собственно, такую сумму задержанный требовал за невмешательство ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами. Генпрокурор Юрий Луценко в свою очередь добавил, что за такие махинации предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

На сайте СБУ сообщается, что в Киеве задержали посредника во время передачи всей суммы взятки, а в это время в Днепре было задержано уполномоченное лицо Фонда. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Разоблачение махинаций со взятками одного из уполномоченных лиц Фонда прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам финансов, бывший член совета Нацбанка Василий Горбаль.

УНИАН Василий Горбаль

За что же могли требовать взятку в пять миллионов долларов?

— Фраза по поводу содействия Фонда, наверное, появилась позже, после всех пресс-релизов. Потому что я на самом деле видел пресс-релиз первоначальный и Фонда, и СБУ. Но не в этoм дело. Не так давно на сайте Фонда появилась статистика по поводу того, что 95% кредитов тех банков, которые выводятся с рынка, перестают обслуживаться. И как правило, речь идет о крупных клиентах. То есть обслуживаются только 5%. Это, как правило, мелкий бизнес и кредиты. То есть 95% кредитов не обслуживаются. Это серьезнейшая проблема, которая требует рассмотрения. То есть если депутаты требуют заслушать отчет Валерии Гонтаревой, то если не в сессионном зале, то по крайней мере в профильном комитете. Заслушать также руководство Фонда об этой ситуации уже давно необходимо для того, чтобы понять, где законодатель должен отреагировать на какие-то вещи, или действительно обратиться в ГПУ с точки зрения рассмотрения более внимательного тех дел, которые ведутся в рамках Фонда гарантирования. Поэтому очень интересно, имеет ли подобный случай системный характер и с подобными случаями связана подобная статистика, что 95% являются проблемными к возврату кредитов тех банков, которые уже находятся в Фонде гарантирования. Тут проблема значительно шире. Тем более мы понимаем адекватность суммы. То есть сумма мне больше нравится. Я использую тот термин, который есть в статье, которая квалифицирует это преступление — неправомерная выгода, неправомерное вознаграждение. Это как участие в каком-то бизнесе. Мы понимаем, что речь может идти о выводе активов, которые сейчас, увы, на каждом шагу. В банках перед введением временной администрации происходят вещи исключительно криминального характера, когда выводятся активы. Это стало практикой. Законодатель в 2015 году отреагировал на это путем того, что дал возможность временному администратору признавать сделки ничтожными за период до года до введения временной администрации. Но даже эта норма не спасает от вывода активов. Потому что потом просто Фонд гарантирования, временный администратор, уходит в длительные судебные процессы, а актив ушел.

Какой могла быть сумма продажи активов, если только неправомерная выгода составляла пять миллионов долларов?

— Это в несколько раз больше пяти миллионов долларов. То есть мы, грубо говоря, можем умножить на пять, получается 25. Возьмем такой диапазон. То есть в любом случае речь идет о достаточно больших суммах. Да, я думаю, что уголовное дело будет более объемным не только по факту получения неправомерного вознаграждения, взятки, как принято говорить в простонародье, но и, например, источник происхождения денег. Мы знаем, что в стране при наличии валютных ограничений любой гражданин может снять сумму больше тысячи долларов уже проблема. А тут в пачках запакованы пять миллионов долларов. То есть тут дело более объемное и интересное, чем просто неправомерная выгода. Эта квалификация в отношении чиновников Фонда, а так, я понимаю, что уже в рамках уголовного дела наверняка появятся и другие квалификации.

Может быть у вас есть какая-то информация относительно того, о каком банке могла идти речь? С кого требовали взятку?

— Сразу пошла информация по поводу того, что сотрудник курировал банки Днепропетровска, но не ПриватБанк, чтобы сразу не было разночтений. Я, как правило, не комментирую банки, которые работают на рынке, но с учетом того, что банк уже выведен с рынка, "Актабанк" славился тем, что был одним из лидеров по выводу средств за рубеж во времена Сергея Арбузова. Уверен, что этот банк проходит и по части средств, которые выводились на известные ценные бумаги, которые арестовывались. То есть по крайней мере, "Актабанк" должен наверняка проходить по многим уголовным делам в связи с выводом денег. То есть вполне допускаю, что речь может идти и о вещественных доказательствах, которые в этом банке находились. Но и версию по поводу вывода активов, которые наверняка были выведены с этого банка накануне введения временной администрации, тоже не стоит отметать.

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Вы уже упомянули, что проблема вскрывается достаточно глобальная, и как минимум, стоило бы руководству Фонда гарантирования вкладов отчитаться перед профильными комитетами ВР, а как максимум, может быть, и правоохранительным органам.

— Если 95% не обслуживается, то это трагедия. Мы понимаем, какие суммы сейчас в Фонде гарантирования активов, и если 95% из них — сомнительны, то это тема нацбезопасности. Это сотни миллиардов гривен.

А мог ли рядовой чиновник единолично покрывать подобные схемы? Или здесь стоит ожидать возникновения определенных вопросов у правоохранительных органов и к руководству Фонда?

— Уверен, что статья. И я вам сказал, что квалификация наверняка будет более емкой и будет несколько статей. Уверен, что следствие будет отрабатывать все версии. И опять же, очень важно понимать, носили ли подобные ситуации системный характер и влияло ли это на плохие показатели возвратности кредитов — 95. Или это проблема только наших судебных органов, или это проблема только недобросовестности банкиров. Я думаю, что она комплексная. Поэтому да, законодатель в 2015 году вносил изменения в закон. Но видимо настало время с учетом того, что прошел период очищения банков и можно подвести итоги. Если итог таков, то необходимо садиться и профессионально разговаривать. При этом приглашать в качестве партнеров правоохранительные органы и вести откровенный разговор. Это сотни миллиардов гривен. Иногда депутаты-мажоритарщики спорят о миллионах гривен выделения на какие-то социальные объекты, а тут сотни миллиардов гривен. И как-то это проходит строчками в криминальной хронике. Этого не достаточно.

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что законопроект по банку "Михайловский" был принят из-за страха властей перед майданом.

Также эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко и финансовый аналитик Ярослав Колесник в эфире "ГС" прокомментировали махинации в банке "Михайловский" и пояснили, почему перед обманутыми вкладчиками должен отвечать и НБУ.