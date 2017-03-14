Горячо под ВР: протестуют автомобилисты и вкладчики "Михайловского"

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Во вторник, 14 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос о включении в повестку дня законопроекта об изменениях в Закон "О гражданстве Украины", блок финансовых вопросов, а также ратификацию соглашения, предусматривающего создание зоны свободной торговли с Канадой.

Спикер парламента Андрей Парубий открыл утреннее заседание приветствием с Днем украинского добровольца.

Между тем под стенами парламента собралось до 200 протестующих. Одни поддерживают блокаду оккупированных территорий Донбасса. Другие требуют легализации автомобилей с зарубежной регистрацией.

Подробнее о происходящем в Раде и возле нее сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка.

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(публикуется на языке оригинала)

"Найгарячіші новини в тому, що ВР проголосувала і ратифікувала угоду про ЗВТ з Канадою – 272 голоси "за", навіть в залі лунали оплески. Обговорення цього питання відбулося доволі швидко, протягом 10 хвилин нардепи України встигли вислухати першого віце-прем'єра України Степана Кубіва, потім голову профільного комітету у закордонних справах ВР Ганну Гопко, і також вислухати ще кілька запитань від нардепів щодо ратифікації цієї угоди.

Власне, це були не так запитання, як ствердні реляції на тему, що фракції голосуватимуть за ратифікацію цієї угоди. Кілька доволі різних цифр прозвучало у виступах як урядовців, так і нардепів. Власне кажучи, змінювалися і прогнози щодо того, як саме ратифікація цієї угоди вплине на двосторонні торгові стосунки України та Канади.

Борис Тарасюк, представник "Батьківщини", заявив, що зараз взаємний торговий оборот між Україною та Канадою за 2016 рік, становив 246 мільйонів доларів, і це є найнижчим показником торгівлі України з країнами Великої сімки. Є скромні прогнози про те, що після ратифікації цієї угоди товарооборот може зростати, а рівень прямих закордонних інвестицій теж може зростати щороку на суму більше 30 мільйонів доларів.

Стосовно того, що відбувається зараз під ВР. До ста прихильників громадської організації "Авто Євро Сила" підійшли під ВР і з кількома стягами своєї організації, крім них також на площі Конституції перебувають від 100 до 150 представників вкладників банку "Михайлівський".

Вони пікетують ВР від самого ранку, вимагаючи повернення в повному обсязі вкладів з ФГВ. Що стосується ситуації біля ВР з автівками з європейською реєстрацією, то рух по вулиці Грушевського не перекритий. Він ускладнений із самого ранку, тим що крайні праві смуги на Грушевського від Кріпосного провулку, від вулиці Садової, так от на цій дистанції на крайній правій смузі стоїть до 50 автомобілів з європейською реєстрацією. Зараз вже цих кілька десятків власників цих автівок перейшли до ВР і сподіваються на зустріч з нардепами.

Щодо чисельності. Одразу після відкриття сесійного засідання ВР складалося враження, що у сесійній залі набереться не більше ніж 150 осіб, але протягом ранкового засідання і ближче до початку ратифікації угоди про ЗВТ, щохвилини нардепів, представників від коаліції, в залі більшало. Зараз враження, що все-таки близько 250 нардепів у залі є.

Про найголовніші політичні заяви, що пролунали в сесійному залі ВР від початку засідання. Власне кажучи, фракція "Самопоміч" у виступі Олега Березюка підкреслила, що після вчорашніх подій, після зіткнень представників правоохоронних органів з блокадниками, фракція "Самопомочі" вимагає звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також звільнення керівника антитерористичного центру.

Власне, вчорашня подія, вчорашні зіткнення між правоохоронцями і між добровольцями, які блокували торгівлю з тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської області, ця справа дестабілізує державу, підкреслив в своєму виступі Олег Березюк", – повідомив Олександр Івасівка.

Ранее глава "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич и нардеп Татьяна Острикова в эфире "ГС" прокомментировали причины бессрочной акции протеста автомобилистов и объяснили необходимость принятия законопроекта по урегулированию использования авто с иностранной регистрацией.