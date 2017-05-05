До конца года закроется еще ряд банков – Горбаль

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц до конца года внесет всех вкладчиков неплатежеспособных банков в автоматизированную систему выплат. С помощью данной системы возмещения средства получают вкладчики банков "Платинум", "Фортуна", "Народный капитал", "ТК Кредит" и "Вектор".

Примерно 80% возмещений вкладчикам неплатежеспособных банков с начала текущего года проведено именно через автоматизированную систему.

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Насколько данная система упрощает жизнь вкладчикам проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам финансов, бывший член совета Нацбанка Василий Горбаль.

(текст публикуется на языке оригинала)

— З приводу автоматизованої системи. Звичайно, це дещо покращить доступ до своїх коштів, тих що гарантовані державою. Мова йде виключно про 200 тисяч гривень вкладникам тих банків, які вже виведені з ринку. Фонд фактично може розширити перелік банків, через які видаються кошти. Фактично ті банки, які відповідають критеріям, які відібрав фонд, ну і які приєдналися до цієї автоматизованої системи. Мінус в тому, що насправді основний етап очищення, чи, скажемо так, 90 вже банків з ринку пішло, а система фактично введена була тільки зараз, коли вже ці виплати і не такі вже значні та мова не йде про велику кількість вкладників. Якщо ми не говоримо про вкладників банку "Платинум", це останній такий великий достатньо банк, стосовно кількості вкладів.

Тобто не на часі зараз введення цієї системи і поширення на всіх вкладників неплатоспроможних банків?

— Якби свого часу була стратегія та якби голова правління свого часу доповідав перед депутатами, при затвердженні, я маю на увазі Валерію Гонтареву, і було все продумано до деталей, це полегшило б дещо доступ до своїх коштів. Звичайно, напругу в суспільстві це б не знімало з огляду на інші речі, які відбулися при етапі очищення банківської системи, але як одна з таких можливостей доступу до грошей, гарантованих державою, була б врахована. А так, виходить, етап завершився, ми покращимо те, що мало б бути вже зроблено. Тобто навіть зараз законодавчо ми багато регулюємо те, що мало б врегулювати під час або після банківської кризи 2008-2009 року.

То може ми зараз продовжуємо регулювати, бо це ще не кінець?

— "Потенціал" для очищення банківської системи ще є. З десяток банків ще можна знайти, які дійсно можуть бути виведені з ринку, тому в будь-якому випадку я вітаю всі вдосконалення системи гарантування, тим більше, які дають можливість прозорості цього процесу і доступу до своїх коштів, але глобально треба обговорювати інші речі. Тобто всі помилки, які були проведені при самому етапі очищення.

За цю систему, про яку ми говоримо, хто відповідає?

— Тут виключно ФГВ. Повернуся знову до етапу очищення. Згадаймо, що були навіть такі варіанти свого часу, коли НБУ приймав рішення про виведення банку з ринку, а ФГВ про це був не в курсі, чи повідомлявся вже в кінці, був неготовий, тобто на першому етапі очищення системи були і такі випадки, тому звичайно це ще раз підтверджує, що не було чіткої стратегії дій. І це напевно основне, що зараз можуть закидати у вигляді критики НБУ, тому що якби керівництво ФГВ розуміло, що етап очищення банківської системи буде стосуватися 90 чи 100 банків, то напевно би два-три роки назад готувалися і до введення цієї системи, до багато інших речей, ну і багато помилок не було б зроблено за цей час.

Якісь переваги від того, що ця система все ж таки буде впроваджена люди отримають?

— В даному випадку, якщо раніше це було один чи два банки, то зараз ті банки, які приєдналися, відповідно кількість тих банківських установ, в яких можна буде отримати свій вклад, 200 тисяч гривень, буде просто більше. Відповідно менші черги. Той чи інший вкладник просто з огляду на місце проживання, чи місце роботи, де йому зручно, обирає банківську установу, там перевіряють наявність гарантованої суми і отримують. Взаєморозрахунки з фондом відбуваються вже далі.

А стосовно тих банків, які підключені чи ще будуть підключені до системи?

— Банки тому завжди зацікавлені бути агентами ФГВ, що в будь-якому випадку отримують клієнта з його 200 тисячами гривень. Далі вже в залежності від продавця послуг, наскільки коректно переговорить з клієнтом. Тоді можливо переконають залишитися, не забирати ці кошти, залишитися та стати клієнтом. Тому я знаю, що в багатьох банках досить високий відсоток тих клієнтів, які прийняли рішення залишити свої кошти в тому банку, через який здійснювалися гарантовані виплати. Тому для банків це також завжди достатньо вигідно.

Чи чекати в цьому році нам можливого закриття якихось банків?

— В цьому році — безперечно. Тому що як мінімум є кілька банків, в яких відсоткові витрати більше, ніж доходи. Тобто банки під час тривалого часу ведуть збиткову діяльність. Є банки, які знаходяться на межі критичного капіталу. Якщо подивитися будь-якій людині, яка дещо розуміється у фінансовій сфері і в нормативній базі, на сайт НБУ і показники діяльності банківської системи, то можна для себе вирахувати біля десятка банків, які знаходяться в так званій зоні ризику.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Егор Штокалов заявил, что банки-банкроты обращаются в суд, чтобы доказать неправомерность принятия решений Нацбанком и заставить систему считаться с инвестиционным климатом в Украине.