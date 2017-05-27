Нацбанк, ФГВ и проблема с банком "Михайловский"

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил в эфире "ГС", что Нацбанку будет нелегко объяснить в суде почему Валерия Гонтарева подписала документы о неликвидности банка "Михайловский", если в ФГВ так не считали.

Окружной административный суд Киева признал незаконной ликвидацию банка "Михайловский". Суд констатировал, что банк не являлся стороной договоров займа, а лишь выполнял распоряжения клиента.

То есть банк не осуществлял операции, через которые его обязательства перед физлицами в пределах гарантированной суммы выросли. А это значит, что причин неплатежеспособности не было. В Нацбанке уже сообщили, что не согласны с решением суда. В регуляторе уже готовят апелляцию.

Решение суда о признании ликвидации банка "Михайловский" незаконным прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

УНИАН Василий Горбаль

(текст публикуется на языке оригинала)

Що буде, якщо рішення суду буде оскаржене?

— У нас ми вже маємо близько десяти рішень, де були анульовані різноманітні ті чи інші постанови НБУ, стосовно чи виведення банку, чи певного етапу під час здійснення процедури виведення з банку. Тобто створюється певна правова колізія. Як правило, це зацікавлені сторони з точки зору акціонерів банку, менеджменту банку, є ініціаторами подібних рішень. Це говорить виключно про те, що насправді ФГВ потрібно можливо разом з НБУ проініціювати певні зміни в законодавство про систему гарантування вкладів фізосіб, з огляду на те, що навіть ця судова практика вже показує, що є прогалини в законодавстві, які дають можливість оскаржувати ті чи інші рішення НБУ. Звичайно, це призупиняє виплати, процес ліквідації, все решта, все те що пов'язано з задоволенням вимог кредиторів, і знову ж, репутаційно це не кращим чином впливає на відновлення довіри до банків в цілому, бо якщо приймалися якісь рішення НБУ, а потім воно достатньо легко оскаржується, тим більше це не поодинокі вже рішення, то звичайно це не йде в плюс.

Чи були обговорення стосовно таких змін до законодавства?

— Законодавець двічі вносив за останні роки зміни в законодавство про систему гарантування вкладів населенню, це 2012 і 2015 рік. В 2015 році досить складно проходили зміни, тим більше це було на фоні виведення з ринку банку "Дельта", де якраз є певні норми стосовно перехідного банку тощо. Зараз ситуація показує, що ми бачимо, що законодавчо достатньо вузькі часові рамки стосовно викупу банку вже з ФГВ. Не всі інвестори встигають. Не прописано такий механізм, як можливість реструктуризації кредитів вже з ФГВ. Тому що ФГВ не є фінансовою установою. Тобто зараз вже практика показала, що є речі, які варто б вдосконалити. Але ми як завжди приходимо до зміни законодавства після того вже, як значна частина банків була виведена з ринку і це може стосуватися виключно тих банків, які можливо будуть в майбутньому виведені з ринку.

Чи не почуємо ми в найближчі часи заяви, що насправді це була спланована акція?

— Ми ж розуміємо, які наслідки цього рішення. Воно призупиняє певні рішення. Я бачив, що практика така, що НБУ потім оскаржує в апеляційній інстанції, але на час розгляду звичайно це вводить в оману і вкладників, і позичальників і призупиняє ті чи інші процеси, які пов'язані з задоволенням прав кредиторів.

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Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что законопроект по банку "Михайловский" был принят из-за страха властей перед майданом.

Также эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко и финансовый аналитик Ярослав Колесник в эфире "ГС" прокомментировали махинации в банке "Михайловский" и пояснили, почему перед обманутыми вкладчиками должен отвечать и НБУ.