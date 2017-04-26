Фонд гарантирования сообщил, когда начнет выплаты вкладчикам "Диамантбанка"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет выплачивать деньги вкладчикам "Диамантбанка" в последней декаде мая, сообщается на сайте Фонда.

По данным организации, общая сумма возможного возмещения вкладчикам банка по его отчетности составляет почти 1,3 млрд грн, из которых 50 млн грн приходится на физлиц — предпринимателей.

Также Фонд сообщил, что 96% всех вкладчиков банка получат свои средства в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму возмещения.

При этом Фонд отметил, что заемщики банка-физические лица могут осуществлять плановые платежи для погашения кредитов через отделения "Диамантбанка" и учреждения других банков, а счета для перечисления средств в период временной администрации меняться не будут.

Как сообщалось ранее, по состоянию на конец марта в банках с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, было сосредоточено около 21 млрд грн вкладов украинских граждан.