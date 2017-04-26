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    Экономика

    Фонд гарантирования сообщил, когда начнет выплаты вкладчикам "Диамантбанка"

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    Общая сумма возможного возмещения вкладчикам банка по его отчетности составляет почти 1,3 млрд грн, из которых 50 млн грн приходится на физлиц - предпринимателей.
    Здание ДиамантБанка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет выплачивать деньги вкладчикам "Диамантбанка" в последней декаде мая, сообщается на сайте Фонда.

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    По данным организации, общая сумма возможного возмещения вкладчикам банка по его отчетности составляет почти 1,3 млрд грн, из которых 50 млн грн приходится на физлиц — предпринимателей. 

    Также Фонд сообщил, что 96% всех вкладчиков банка получат свои средства в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму возмещения.

    При этом Фонд отметил, что заемщики банка-физические лица могут осуществлять плановые платежи для погашения кредитов через отделения "Диамантбанка" и учреждения других банков, а счета для перечисления средств в период временной администрации меняться не будут.

    Как сообщалось ранее, по состоянию на конец марта в банках с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, было сосредоточено около 21 млрд грн вкладов украинских граждан. 

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