Вкладчики не будут доверять банкам минимум 5 лет - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

По данным Нацбанка Украины платежеспособные банки в январе текущего года получили чистую прибыль в 338 миллионов гривен против 890 миллионов потерь в январе 2016-го. Уменьшилось и количество убыточных банков. Из 93 банков, которые были платежеспособными по состоянию на 1 февраля 2017 года, 76 сработали с прибылью и только 17 банков ушли "в минус". За этот же период в прошлом году было 26 убыточных финучреждений.

Правда, прибыль НБУ констатирует у группы иностранных и частных банков в то время как в управляемых государством — зафиксировали потери на 1,4 миллиарда гривен.

Убытки государственных и прибыль коммерческих банков в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

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Почему управляемые государством банки зафиксировали потери?

— Это продолжение эпопеи, которая длится в течение трех-четырех последних лет. Это некачественный кредитный портфель или, так скажем, кредитный портфель, который не корреспондируется с новыми правилами, которые ввел НБУ. Он вынуждает банки формировать страховые резервы. Как мы знаем, страховые резервы формируются по большому счету из валовых доходов. Не хватает доходов, получаются убытки. И поэтому очевидно, что в этих государственных банках продолжается тенденция формирования страховых резервов. И если не хватает, как я говорил, прибыли, значит, появляются убытки. Но нужно взглянуть и на другую сторону. Мы знаем, что в январе Кабмин докапитализировал Ощадбанк на 3,5 миллиарда гривен, а в феврале еще добавил пару миллиардов. Таким образом, капитал того же Ощадбанка не изменится.

Учитывались ли долги ПриватБанка в убыточность государственных банков?

— Нет. Потому, что по ПриватБанку убыток был зафиксирован на декабрь 2016 года. Весь убыток был перекрыт капитализацией банка в связи с вхождением государства в его собственность. Таким образом по ПриватБанку с января месяца все перекрыто государственными деньгами. ПриватБанк начинает работать с чистого листа. Текущая доходность ПриватБанка за счет достаточно устойчивых текущих доходов всегда перекрывает текущие расходы.

Что касается банков с иностранным капиталом и частных банков, которые показывают прибыль в январе 2017 года. За счет чего они стали получать прибыль?

— Надо понимать структуру сегодняшних банков в Украине. Практически 80% банков в Украине — это либо государственные банки, либо банки с иностранным капиталом. Поэтому если из первой десятки убрать государственные банки, то остаются иностранные банки. Мелких иностранных или украинских банков фактически в десятке нет. За счет чего они формируют прибыль? Как я и сказал, что по большому счету глобально ничего в структуре доходов и расходов в банковской системе не изменилось. Просто банки уже завершили формирование страховых резервов по всем некачественным активам, токсичным активам, и таким образом тоже начинают работать с чистого листа. Потому что в прошлом году закончилась чистка банковской системы от тех банков, которые не в состоянии регулировать эту проблему. Они были выведены из этого бизнеса. Остались на плаву только те, которые закрыли эту проблему либо докапитализацией, либо за счет улучшения качества самого кредитного портфеля. И поэтому сегодня те банки, которые находятся в бизнесе, они уже очищены или перекрыты своими доходами и спокойно продолжают работать.

НБУ объясняет, что прибыль банков возросла за счет снижения стоимости фондирования и возобновления спроса на банковские услуги. Так ли это?

— Это тоже имеет место быть. Потому, что с февраля были существенно понижены процентные ставки по депозитам. По большому счету, на 30-40% по ряду системных банков. Но, если брать по факту, то на показатель января напрямую это не повлияло. То есть эти параметры уже будут влиять на показатели где-то весной или летом за счет пониженных ставок, которые декларируют сегодня. А старые ресурсы еще остаются достаточно дорогие.

А почему уменьшается стоимость депозитов?

— Здесь есть несколько проблем. Первая проблема, что сегодня банковская система имеет убыточную ликвидность за счет того, что индекс бизнес-активности в Украине падает. И, к сожалению, хоть экономика в Украине выросла на 3%, в бизнес-среде этих показателей мы не наблюдаем. Поэтому есть деньги, но их некуда вкладывать. И поэтому спрос рождает предложение. Поэтому падают процентные ставки по депозитам.

Обычно, когда снижаются процентные ставки по депозитам, это говорит о стабильности.

— Я хочу сказать вам, что на сегодняшний день большинство банков кардинально изменили подход к выдаче, например, кредитов. И это один из стимулов развития экономики. За 20 лет наша экономика все-таки накопила ряд таких параметров, по которым можно оценить — давать ли тому или иному предприятию кредит или нет. Поэтому в связи с кризисом у нас очень много предприятий ушло с рынка. С одной стороны теперь некому давать кредиты, а с другой стороны, те предприятия, которые сегодня на плаву и показывают устойчивую доходность, за ними бегает куча банков, чтобы выдать им кредит и соответственно на этом заработать. За счет данной конкуренции идет борьба за клиента, понижаются процентные ставки по предлагаемым кредитам. Однако глобально вся проблема отражается в том, что наши банки все же не являются локомотивом экономики, а являются зеркальным отражением состояния экономики. А банки могут кредитовать только там, где наблюдается спрос. К сожалению, такого устойчивого спроса на сегодняшний момент в Украине мы не наблюдаем.

В Киев все чаще приезжают китайские, турецкие, британские и американские потенциальные акционеры украинских банков. Значит ли это, что они едут за скупкой банков?

— Ну, еще Карл Маркс говорил, что капитал не имеет границ. Понятно, что Украина — это хорошая инвестиционная площадка. Как только ситуация в Украине стабилизируется, как только появятся некие устойчивые показатели роста экономики, то, конечно, сюда деньги пойдут. И кто первый встал, как говорится, того и тапки. Конечно, Украина очень интересна как транзитное государство и как промышленное государство. Также как сегмент важен сельскохозяйственный бизнес. Поэтому все изучают и наблюдают и ждут с деньгами. Глобально в мире мы наблюдаем избыток денежных средств. Поэтому все, конечно, смотрят на Украину. Главное здесь — политическая стабильность и уверенный экономический тренд.

Могут ли украинские банки работать таким образом, чтобы люди вкладывали средства и были уверенны в их сохранности?

— Увы. В ближайшие лет пять-десять мы этих параметров не достигнем, это 100%.

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— Нет. Давайте разложим по полочкам и рассмотрим на примере нашу валюту. Мы, если кто помнит, в 1996 году вводили гривну в оборот, курс гривны к доллару состоял 1,10. Сегодня мы видим курс 27. То есть, грубо говоря, фактически в 14-15 раз курс гривны упал и это случилось из-за нестабильности денежной валюты. Она не позволяет населению и экономике накапливать денежные средства для долгосрочных вложений. Потому что мы не понимаем, что будет с нашей валютой завтра. Тем более мы не можем размещать денежные средства на 10-15 лет потому, что мы не знаем, какой курс будет в то время. А для того, чтобы строить крупные инвестиционные проекты, большие инвестиционные проекты нужны именно длинные деньги. Мы понимаем, что построить дорогу из Киева в Одессу и провести какое-то экономическое обоснование этому для возвращения этих денег невозможно. Исходя из этого, у нас нет стабильной валюты и мы не можем изменить модель того же пенсионного законодательства. Накопительная система здесь тоже не работает. Поэтому проблема состоит из множества таких вещей. Самая глобальная задача сегодня — это стабильность денежной единицы хотя бы на десятилетие.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко рассказал, что количество убыточных банков снизилось из-за уменьшения процентных ставок.

Также о влиянии блокады Донбасса на украинскую экономику и предприятия высказался в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Антон Колесников.