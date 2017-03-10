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    Интервью

    Вкладчики не будут доверять банкам минимум 5 лет - эксперт

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    Экономика Украины, курс гривны, цена нефти (444)

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    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Украине необходимо стабилизировать гривну хотя бы на десятилетие, иначе об инвестициях можно забыть.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Радио Голос Столицы/Скриншот

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    По данным Нацбанка Украины платежеспособные банки в январе текущего года получили чистую прибыль в 338 миллионов гривен против 890 миллионов потерь в январе 2016-го. Уменьшилось и количество убыточных банков. Из 93 банков, которые были платежеспособными по состоянию на 1 февраля 2017 года, 76 сработали с прибылью и только 17 банков ушли "в минус". За этот же период в прошлом году было 26 убыточных финучреждений.

    Правда, прибыль НБУ констатирует у группы иностранных и частных банков в то время как в управляемых государством — зафиксировали потери на 1,4 миллиарда гривен.

    Убытки государственных и прибыль коммерческих банков в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

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    Почему управляемые государством банки зафиксировали потери?

    — Это продолжение эпопеи, которая длится в течение трех-четырех последних лет. Это некачественный кредитный портфель или, так скажем, кредитный портфель, который не корреспондируется с новыми правилами, которые ввел НБУ. Он вынуждает банки формировать страховые резервы. Как мы знаем, страховые резервы формируются по большому счету из валовых доходов. Не хватает доходов, получаются убытки. И поэтому очевидно, что в этих государственных банках продолжается тенденция формирования страховых резервов. И если не хватает, как я говорил, прибыли, значит, появляются убытки. Но нужно взглянуть и на другую сторону. Мы знаем, что в январе Кабмин докапитализировал Ощадбанк на 3,5 миллиарда гривен, а в феврале  еще добавил пару миллиардов. Таким образом, капитал того же Ощадбанка не изменится.

    Учитывались ли долги ПриватБанка в убыточность государственных банков?

    — Нет. Потому, что по ПриватБанку убыток был зафиксирован на декабрь 2016 года. Весь убыток был перекрыт капитализацией банка в связи с вхождением государства в его собственность. Таким образом  по ПриватБанку с января месяца все перекрыто государственными деньгами. ПриватБанк начинает работать с чистого листа. Текущая доходность ПриватБанка за счет достаточно устойчивых текущих доходов всегда перекрывает текущие расходы.

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    Что касается банков с иностранным капиталом и частных банков, которые показывают прибыль в январе 2017 года. За счет чего они стали получать прибыль?

    — Надо понимать структуру сегодняшних банков в Украине. Практически 80% банков в Украине — это либо государственные банки, либо банки с иностранным капиталом. Поэтому если из первой десятки убрать государственные банки, то остаются иностранные банки. Мелких иностранных или украинских банков фактически в десятке нет. За счет чего они формируют прибыль? Как я и сказал, что по большому счету глобально ничего в структуре доходов и расходов в банковской системе не изменилось. Просто банки уже завершили формирование страховых резервов по всем некачественным активам, токсичным активам, и таким образом тоже начинают работать с чистого листа. Потому что в прошлом году закончилась чистка банковской системы от тех банков, которые не в состоянии регулировать эту проблему.  Они были выведены из этого бизнеса. Остались на плаву только те, которые закрыли эту проблему либо докапитализацией, либо за счет улучшения качества самого кредитного портфеля. И поэтому сегодня те банки, которые находятся в бизнесе, они уже очищены или перекрыты своими доходами и спокойно продолжают работать.

    НБУ объясняет, что прибыль банков возросла за счет снижения стоимости фондирования и возобновления спроса на банковские услуги. Так ли это?

    — Это тоже имеет место быть. Потому, что с февраля были существенно понижены процентные ставки по депозитам. По большому счету, на 30-40% по ряду системных банков. Но, если брать по факту, то на показатель января напрямую это не повлияло. То есть эти параметры уже будут влиять на показатели где-то весной или летом за счет пониженных ставок, которые декларируют сегодня. А старые ресурсы еще остаются достаточно дорогие.

    А почему уменьшается стоимость депозитов?

    — Здесь есть несколько проблем. Первая проблема, что сегодня банковская система имеет убыточную ликвидность за счет того, что индекс бизнес-активности в Украине падает. И, к сожалению, хоть экономика в Украине выросла на 3%, в бизнес-среде этих показателей мы не наблюдаем. Поэтому есть деньги, но их некуда вкладывать. И поэтому спрос рождает предложение. Поэтому падают процентные ставки по депозитам.

    Василий Горбаль
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    Обычно, когда снижаются процентные ставки по депозитам, это говорит о стабильности.

    — Я хочу сказать вам, что на сегодняшний день большинство банков  кардинально изменили подход к выдаче, например, кредитов. И это один из стимулов развития экономики. За 20 лет наша экономика все-таки накопила ряд таких параметров, по которым можно оценить — давать ли тому или иному предприятию кредит или нет. Поэтому в связи с кризисом у нас очень много предприятий ушло с рынка. С одной стороны теперь некому давать кредиты, а с другой стороны, те предприятия, которые сегодня на плаву и показывают устойчивую доходность, за ними бегает куча банков, чтобы выдать им кредит и соответственно на этом заработать. За счет данной конкуренции идет борьба за клиента, понижаются процентные ставки по предлагаемым кредитам. Однако глобально вся проблема отражается в том, что наши банки все же не являются локомотивом экономики, а являются зеркальным отражением состояния экономики. А банки могут кредитовать только там, где наблюдается спрос. К сожалению, такого устойчивого спроса на сегодняшний момент в Украине мы не наблюдаем.

    В Киев все чаще приезжают китайские, турецкие, британские и американские потенциальные акционеры украинских банков. Значит ли это, что они едут за скупкой банков?

    — Ну, еще Карл Маркс говорил, что капитал не имеет границ. Понятно, что Украина — это хорошая инвестиционная площадка. Как только ситуация в Украине стабилизируется, как только появятся некие  устойчивые показатели роста экономики, то, конечно, сюда деньги пойдут. И кто первый встал, как говорится, того и тапки. Конечно, Украина очень интересна как транзитное государство и как промышленное государство. Также как сегмент важен сельскохозяйственный бизнес. Поэтому все изучают и наблюдают и ждут с деньгами. Глобально в мире мы наблюдаем избыток денежных средств. Поэтому все, конечно, смотрят на Украину. Главное здесь — политическая стабильность и уверенный экономический тренд.

    Могут ли украинские банки работать таким образом, чтобы люди вкладывали средства и были уверенны в их сохранности?

    — Увы. В ближайшие лет пять-десять мы этих параметров не достигнем, это 100%.

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    — Нет. Давайте разложим по полочкам и рассмотрим на примере нашу валюту. Мы, если кто помнит, в 1996 году вводили гривну в оборот, курс гривны к доллару состоял 1,10. Сегодня мы видим курс 27. То есть, грубо говоря, фактически в 14-15 раз курс гривны упал и это случилось из-за нестабильности денежной валюты. Она не позволяет населению и экономике накапливать денежные средства для долгосрочных вложений. Потому что мы не понимаем, что будет с нашей валютой завтра. Тем более мы не можем размещать денежные средства на 10-15 лет потому, что мы не знаем, какой курс будет в то время. А для того, чтобы строить крупные инвестиционные проекты, большие инвестиционные проекты нужны именно длинные деньги. Мы понимаем, что построить дорогу из Киева в Одессу и провести какое-то экономическое обоснование этому для возвращения этих денег невозможно. Исходя из этого, у нас нет стабильной валюты и мы не можем изменить модель того же пенсионного законодательства. Накопительная система здесь тоже не работает. Поэтому проблема состоит из множества таких вещей. Самая глобальная задача сегодня — это стабильность денежной единицы хотя бы на десятилетие.

    Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко рассказал, что количество убыточных банков снизилось из-за уменьшения процентных ставок.

    Также о влиянии блокады Донбасса на украинскую экономику и предприятия высказался в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Антон Колесников.

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