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    В банках РФ находится 21 млрд грн вкладов украинцев - НБУ

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (146)

    (обновлено: )29105
    Как заявила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, санкции, которые применяются к банкам РФ, направлены ​​на защиту вкладчиков - граждан Украины, и на защиту юрлиц, которые там обслуживаются.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. На сегодня в банках с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, сосредоточено около 21 млрд грн вкладов украинских граждан. Об этом сегодня сказала заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Интер".

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    "На сегодняшний день в банках с государственным российским капиталом сосредоточено около 21 млрд грн вкладов, из которых гарантируется Фондом (Фонд гарантирования вкладов — Ред.) 8,5 млрд грн", — сказала Рожкова.

    По ее словам, санкция, которая применяется к этим банкам, в первую очередь, направлена ​​на защиту вкладчиков — граждан Украины, и на защиту юрлиц, которые там обслуживаются.

    "Суть этой санкции — запрет на вывод денег за пределы Украины", — уточнила она.

    Рожкова также отметила, что на сегодня банки с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, докапитализированы, имеют достаточно активов, в том числе ликвидных, для того чтобы выполнять обязательства перед своими клиентами.

    "Они остаются работать в Украине. И они не смогут вывести никакие средства за пределы Украины", — подчеркнула заместитель главы НБУ.

    Ранее сообщалось, что все государственные банки Российской Федерации в Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса.

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