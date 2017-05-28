Должность главы Нацбанка – разменная монета в коалиции Рады

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

После того, как председатель Нацбанка Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию, вопрос кто же займет ее место остается открытым. Тогда она заявляла, что ожидает кандидатуру на пост председателя НБУ от президента.

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На текущей неделе в депутатских кругах заговорили о том, что место руководителя главного финансового регулятора страны займет бывший премьер-министр Арсения Яценюк. В свою очередь, его пресс-секретарь в комментарии одному СМИ информацию о том, что экс-премьер-министр возглавит Нацбанк назвала "весенним обострением"

Насколько вероятны слухи о том, что следующим главой Нацбанка может стать Арсений Яценюк, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый эксперт Алексей Кущ.

Почему, по вашему мнению, эта тема поднялась вновь?

— Я думаю, это один из элементов тех политических игр, которые сейчас идут вокруг должности главы НБУ. Все-таки это одна из ключевых должностей в системе государственного управления, поэтому естественно, здесь будут запускаться различные конспирологические версии, называться самые неимоверные кандидаты. В том числе будут проскакивать и реальные кандидатуры. То есть это элементы большой политической игры, закулисье нашей политики.

Кто с кем играет и есть ли среди игроков сам Яценюк?

— Сейчас основная интрига заключается в том, на каком уровне будет происходить укрепление действующей коалиции. Ведь для того, чтобы проводить такие реформы, что требует тот же МВФ, для этого нужно иметь стабильное большинство, которое будет голосовать за те законы, которые необходимо принять до осени, иначе Украина может остаться без траншей помощи МВФ. Поэтому естественно здесь очень активно сейчас идут переговоры и в отношении укрепления коалиции как внутри, действующей фракций, которые уже входят в коалицию, так и идут кулуарные переговоры, для того, чтобы привлечь дополнительные фракции и таким образом укрепить коалицию.

Яценюк недавно в США встречался с высокопоставленными американскими политиками, представителями Международного валютного фонда. Не свидетельствует ли это о том, что дыма без огня не бывает?

— Естественно, если такая информация, причем уже неоднократно, запускается и в СМИ, и ходит в кулуарах, то естественно какое-то основание под этим есть. Тем более, что кандидатура Яценюка бы устроила внешних кредиторов Украины, и они бы поддержали это назначение.

Насколько он был эффективным на этой должности в 2003 году и сможет ли он возглавить НБУ сейчас в нынешних условиях?

— Во-первых, здесь необходимо отметить несколько факторов. Первый негативный момент, который сразу бросается в глаза, это то, что должность главы НБУ опять становится предметом политических торгов, распределений, квот и так далее. В принципе, то что в любой цивилизованной стране, где должность главы центрального банка является абсолютно отрезанной от политических интриг, от политических игр. Это аксиома стабильности государства, аксиома стабильности финансовой системы и национальной валюты. Потому что в той же Америке меняются президенты — республиканцы, демократы, руководитель ФРС может работать при различных президентах, которые представляют различные партии. Здесь обеспечивается финансовая стабильность американской экономики, то есть обеспечивается стабильность доллара. У нас, к сожалению, должность главы НБУ попала в перечень этих пакетных квот и договоренностей, о чем свидетельствуют эти переговоры. Второй момент, для того чтобы сейчас проводить серьезные структурные реформы в экономике и задействовать монетарный потенциал НБУ, задействовать наш монетарный суверенитет, для этого во главе НБУ нужен не юрист и не инвестиционный банкир, как это было относительно недавно, а нужен именно монетарщик. То есть человек с очень глубокими научными знаниями монетарной политики.

Яценюк справится в случае его назначения?

— Смотреть на тот момент, когда он руководил НБУ, очень некорректно. Кстати, часто эксперты сравнивают события Оранжевой революции, когда он исполнял обязанности главы НБУ и якобы спас банковскую систему и национальную валюту. Тут кризисный отрезок был очень короткий, буквально несколько недель. Очень быстро закончился. Совершенно не сопоставимо с тем кризисом, который сейчас есть в Украине. Кроме того, он работал именно в условиях растущей экономики, растущего финансового рынка, когда все росло как на дрожжах в Украине. Поэтому совершенно тот опыт, который он имел тогда при работе в НБУ, сейчас не будет задействован. Что касается справится, не справится. Небо не упадет на землю. Естественно НБУ будет продолжать работать. Получим в принципе новую версию НБУ по сравнению с той версией, которая была до этого.

Также вероятность назначения Яценюка новым главой НБУ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Андрей Золотарев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев

В случае назначения будет Яценюк человеком Порошенко?

— Вряд ли Яценюк будет человеком Порошенко, потому что у него собственные политические амбиции и интересы. А вот тут можно давать оценку с разной стороны. Безусловно, свое слово могут сказать финансисты, банкиры, которые помнят Яценюка по его работе в НБУ в нулевых. Я как политтехнолог вижу другой аспект. Я вижу то, что эта информация относительно перспективы назначения Яценюка на пост главы НБУ, это информационный вброс. Очевидно, сейчас есть очень острая и насущная для Яценюка проблема, возвращение в большую политику. Поскольку Яценюк к концу своего премьерства стал политически-токсичен, и несмотря на происшествие времени ситуация в лучшую сторону не изменилась. У Яценюка был излюбленный прием: спустя время вернуться снова молодым и перспективным. В этот раз что-то не получается. И из-за этого, очевидно, идет такое привлечение внимания к персоне Яценюка.

Все же, по вашему мнению, насколько высока вероятность того, что глава "Народного фронта" будет назначен новым главой НБУ?

— Это может произойти, в принципе это возможно, но политические торги в самом разгаре. И пока неясна дальнейшая судьба, там, останется Арсен Аваков, то есть идет процесс. Но пока этот вариант гипотетический.

Потому что Арсению Яценюку не интересна эта должность? Или потому что он не устроит президента?

— И так уже у президента возникли вопросы о премьере. А глава НБУ, это человек, сопоставимый по влиянию на экономику с премьером. Надо ли, с учетом ширящихся слухов о том, что как раз у Владимира Гройсмана и Яценюка налажена плодотворная коммуникация, их так усиливать? Мне кажется, это совсем не в интересах президента.

Ранее политический эксперт Михаил Павлив в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что весь негатив, направленный на Гонтареву, после ее ухода перенаправится на президента, но он вынужден будет пойти ей навстречу и подписать заявление об отставке.

Также директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что желающих отставки Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ в Украине — более, чем достаточно.