Крапивин: недобор полицейских вызван недоверием к службе

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве и Одессе начался набор патрульных. В частности, планируется отобрать почти 1,3 тысячи патрульных полицейских.

В столице открыто 770 вакансий на инспектора патрульной полиции, в Одессе — 500. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Удастся ли набрать необходимое количество сотрудников, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки співробітників патрульної поліції не вистачає для повноцінного укоплектування підрозділу?

— Загалом по Україні патрульних приблизно 12 тисяч. Не вистачає п'ятої частини, тобто двох тисяч співробітників. Всі вони зводяться до такої масштабної ротації, яка пов'язана з тим, що ряд кадрів, які прийшли працювати рік-півтора тому в патрульну поліцію, втратили мотивацію та віру в реформи. Ще однією причиною є велике фізичне навантаженням і відношення з боку керівництва. Тому вони просто пішли і зараз ми поступово набираємо нові кадри. І от півроку тому оголошувався набір. Зараз триває черговий набір, який викликаний історією з дорожньою поліцією, тобто з новою структурою.

Тобто зараз набираються люди в нову структуру, в дорожню поліцію?

— Так. Можна було її сформувати з вже існуючих патрульних, але якраз оцей некомплект, не дозволяє взяти з нинішніх підрозділів вже укомплектованих, нинішніх працівників, які вже мають досвід, а доводиться набирати нових. Чому дорожня поліція так потрібна і останні місяці поліція почала про неї говорити? Це не старе ДАЇ, яке повернеться на дороги. Це окремий підрозділ в патрульній поліції. Дорожній поліцейський — це людина, яка спеціалізується на забезпеченні безпеки на дорозі, на ПДР, на регулюванні, на оформленні ДТП, які не містять складу злочину. Коли є постраждалі, є великі збитки — це робота слідчо-оперативної групи, це окремі слідчі, які спеціалізуються на оформленні ДТП з наслідками. А їх вистачає, вони стабільно працюють.

Який час витратять на їхню підготовку?

— Десь півроку. Раніше було три місяці. Зараз вже мінімальну межу встановили півроку. Ще при Трояні запуск повноцінний дорожньої поліції планувався на вересень. Зараз ми набираємо людей, і у нас є півроку на те, щоб їх навчити теоретичним знанням. А далі вже будуть люди працювати.

Яка гарантія, що нові співробітники також не вирішать звільнитись?

— Ніяких гарантій. Ротація та оновлення кадрів доволі великі в патрульній поліції. Є проблеми законодавчого врегулювання, що нібито повноважень у патрульних достатньо, але на практиці застосовувати їх або не вміють, або якщо неправильно застосовують, то дуже велика відповідальність. Резонансні події з Кицюк або з миколаївськими мажорами показують, що поліція не діяла, тому що боялась чи почала занадто активно діяти. Зараз ці поліцейські перебувають по суті на лаві підсудних, щодо них розпочато кримінальне провадження. І це хвилювання про те, що ніби ти маєш багато повноважень, але ти можеш наткнутися на якогось корумпованого суддю або прокурора, відлякує. Всі розуміють, що ніби прийшли працювати за новими правилами, а правила не нові. І є чисто грошовий фактор. Коли зарплата в 10 тисяч формується по принципу триступеневої структури. Всі ці речі насторожують людину, щоб йти працювати в патрульну поліцію.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" сказал, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.