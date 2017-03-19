наверх
19.03.201710:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве начинается новый набор в патрульную полицию

    (обновлено: )59
    В понедельник пройдет пресс-конференция с участием руководства Национальной полиции, Департамента патрульной полиции и Киевского мэра, посвященная новому набору в полицию.
    Офис патрульной полиции в Киеве
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Киеве начинается новый набор в патрульную полицию, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

    Отмечается, что будут набирать кандидатов на 1270 вакансий.

    Читайте также: Со скидкой, по акции, в нагрузку. Украина – супермаркет оружия

    В понедельник, 20 марта, новому набору в полицию столицы будет посвящена пресс-конференция с участием руководства Национальной полиции, Департамента патрульной полиции и Киевского городского головы.

    Ранее в эфире радиостанции "Голос Столицы" советник министра внутренних дел, председатель Общественного совета при МВД Украины Владимир Мартыненко заявил, что причиной донабора полицейских является не нехватка кадров, а расширение штата.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Перекрытие международной трассы в Ровенской области копателями янтаря
    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Андрей Забловский
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Цена блокады Донбасса для Украины. Инфографика
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    "Сбербанк" в Тернополе
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ