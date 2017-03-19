КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Киеве начинается новый набор в патрульную полицию, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что будут набирать кандидатов на 1270 вакансий.

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В понедельник, 20 марта, новому набору в полицию столицы будет посвящена пресс-конференция с участием руководства Национальной полиции, Департамента патрульной полиции и Киевского городского головы.

Ранее в эфире радиостанции "Голос Столицы" советник министра внутренних дел, председатель Общественного совета при МВД Украины Владимир Мартыненко заявил, что причиной донабора полицейских является не нехватка кадров, а расширение штата.