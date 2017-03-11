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    В СММ ОБСЕ заявили о разрыве двух мин возле своего патруля

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (294)

    (обновлено: )9910
    Согласно информации СММ ОБСЕ, после двух взрывов патруль миссии немедленно покинул район неподалеку от блокпоста ополченцев. Никто из наблюдателей не пострадал, автомобили Миссии не повреждены.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В СММ ОБСЕ заявили о разрыве двух минометных мин возле своего патруля неподалеку от блокпоста ополченцев ДНР. Об этом говорится в сообщении миссии.

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    Отмечается, что 10 марта, находясь на автодороге Т0519 на западной окраине подконтрольного ополченцам ДНР с. Пикузы (быв. Коминтерново), в 23 км к северо-востоку от Мариуполя патруль СММ в составе шести наблюдателей и двух автомобилей осуществлял мониторинг соблюдения режима прекращения огня для проведения ремонтных работ на газопроводах, поврежденных в результате обстрела 8 марта.

    Также сказано, что пятеро наблюдателей находились в двух автомобилях СММ, припаркованных в 20 м друг от друга, а один наблюдатель стоял неподалеку. Автомобили СММ были припаркованы в 60-80 м восточнее передового блокпоста ополченцев ДНР.

    "В 13:52 патруль Миссии услышал свистящий звук, после чего последовал удар примерно в 30 м севернее автомобилей СММ. Услышав свист, шестой член патруля вернулся в свой автомобиль. Ориентировочно через 6-10 секунд наблюдатели услышали второй удар также в 30 м от автомобилей СММ. Снаряд разорвался на приусадебном участке с юго‑западной стороны дома, расположенного примерно в 40-50 м к северо-востоку от блокпоста ДНР. Автомобили СММ накрыло грунтом, который разлетелся в результате второго взрыва снаряда при ударе о землю. Наблюдатели почувствовали ударную волну от взрывов. По их оценке, оба взрыва были вызваны разрывами 82‑мм минометных мин. Они видели 4-5 местных жителей, лежавших на земле, а также примерно шестерых вооруженных членов ДНР, которые скрывались в окопах возле блокпоста", — заявили в СММ.

    "После двух взрывов патруль СММ немедленно покинул этот район. Никто из наблюдателей не пострадал. Автомобили Миссии не повреждены", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установит камеры видеонаблюдения в районе Авдеевки и Ясиноватой.

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