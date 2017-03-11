В СММ ОБСЕ заявили о разрыве двух мин возле своего патруля

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В СММ ОБСЕ заявили о разрыве двух минометных мин возле своего патруля неподалеку от блокпоста ополченцев ДНР. Об этом говорится в сообщении миссии.

Отмечается, что 10 марта, находясь на автодороге Т0519 на западной окраине подконтрольного ополченцам ДНР с. Пикузы (быв. Коминтерново), в 23 км к северо-востоку от Мариуполя патруль СММ в составе шести наблюдателей и двух автомобилей осуществлял мониторинг соблюдения режима прекращения огня для проведения ремонтных работ на газопроводах, поврежденных в результате обстрела 8 марта.

Также сказано, что пятеро наблюдателей находились в двух автомобилях СММ, припаркованных в 20 м друг от друга, а один наблюдатель стоял неподалеку. Автомобили СММ были припаркованы в 60-80 м восточнее передового блокпоста ополченцев ДНР.

"В 13:52 патруль Миссии услышал свистящий звук, после чего последовал удар примерно в 30 м севернее автомобилей СММ. Услышав свист, шестой член патруля вернулся в свой автомобиль. Ориентировочно через 6-10 секунд наблюдатели услышали второй удар также в 30 м от автомобилей СММ. Снаряд разорвался на приусадебном участке с юго‑западной стороны дома, расположенного примерно в 40-50 м к северо-востоку от блокпоста ДНР. Автомобили СММ накрыло грунтом, который разлетелся в результате второго взрыва снаряда при ударе о землю. Наблюдатели почувствовали ударную волну от взрывов. По их оценке, оба взрыва были вызваны разрывами 82‑мм минометных мин. Они видели 4-5 местных жителей, лежавших на земле, а также примерно шестерых вооруженных членов ДНР, которые скрывались в окопах возле блокпоста", — заявили в СММ.

"После двух взрывов патруль СММ немедленно покинул этот район. Никто из наблюдателей не пострадал. Автомобили Миссии не повреждены", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установит камеры видеонаблюдения в районе Авдеевки и Ясиноватой.