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    Число нарушений перемирия в Донбассе возросло вдвое - ОБСЕ

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    Замглавы миссии Александр Хуг пояснил, что "это фактически третья наиболее ожесточенная неделя с начала прошлого года". На прошлой неделе Хуг также заявлял об увеличении числа обстрелов в зоне конфликта.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссии (СММ) ОБСЕ заявляет об увеличении в два раза по сравнению с предыдущей неделей количества нарушений перемирия в Донбассе.

    "За последнюю неделю ситуация в сфере безопасности на востоке Украины ухудшилась. Количество нарушений режима прекращения огня, которые были зафиксированы СММ ОБСЕ, удвоилось по сравнению с прошлой неделей", — сказал в пятницу на брифинге замглавы миссии Александр Хуг.

    Михаил Погребинский
    Украинское фото
    Михаил Погребинский о блокаде Донбасса, олигархах и ловушке для власти

    Он пояснил, что "это фактически третья наиболее ожесточенная неделя с начала прошлого года". На прошлой неделе Хуг также заявлял об увеличении числа обстрелов в зоне конфликта.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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