ОБСЕ зафиксировала 700 взрывов в Донбассе

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за последние дни зафиксировала более 700 взрывов в Донецкой и Луганской областях, говорится в отчете миссии по состоянию на 19.30 9 марта, опубликованном в пятницу на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 680 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Около трех четвертей взрывов было зафиксировано в районе Светлодарска и Горловки", — утверждается в отчете.

По данным ОБСЕ, вечером 8 марта, находясь в контролируемой ополченцами Горловке (39 км к северо-востоку от Донецка), они слышали 271 взрыв из неустановленного оружия и видели 240 выстрелов трассирующими снарядами на расстоянии 8-12 км на юго-запад.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 30 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Почти все взрывы были зафиксированы в западных районах Луганской области", — говорится в сообщении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.