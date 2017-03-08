ОБСЕ ждет гарантий безопасности для запуска Донецкой фильтровальной станции

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) готовы оказать содействие в запуске Донецкой фильтровальной станции и ждут подтверждения гарантий безопасности со стороны Киева, сообщил журналистам источник в силовом ведомстве ДНР.

"Представители миссии ОБСЕ и СЦКК находятся в назначенной точке в городе Ясиноватая. Они ждут подтверждения гарантий безопасности с украинской стороны для начала работ по запуску Донецкой фильтровальной станции", — сказал представитель силового ведомства.

В минувшее воскресенье в Минобороны ДНР заявили, что в результате обстрела Донецкая фильтровальная станция снова обесточена, во вторник, после ремонта линий электропередачи, энергоснабжение было восстановлено, также электроэнергия начала поступать жителям Авдеевки.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.