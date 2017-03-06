ООН и ОБСЕ назвали решение СНБО по блокирование сайтов чрезвычайной мерой

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Верховный комиссар по правам человека Организации объединенных наций (ООН) и представитель по свободе медиа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считают решение СНБО Украины по блокированию веб-сайтов, IP-адресов, портов или сетевых протоколов чрезвычайной мерой, оправданной только для защиты прав человека или другого законного общественного интереса. Об этом говорится в совместной декларации данных институтов о свободе выражения мнения, передают "Українські Новини".

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 13 февраля ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации. СНБО в рамках борьбы с киберпреступностью поручил правительству в трехмесячный срок разработать законопроект, который позволит блокировать интернет-сайты по решению суда.

"Предписанное государством блокирование целых веб-сайтов, IP-адресов, портов или сетевых протоколов является чрезвычайной мерой, которая может считаться оправданной лишь в тех случаях, когда она предусмотрена законом и необходима для защиты того или иного права человека или других законных общественных интересов, в том числе в зависимости от ее соразмерности, отсутствия менее ограничительных альтернативных мер, способных обеспечить защиту этих интересов, и соблюдения минимально необходимых процессуальных норм", — говорится в декларации.

При этом ограничение сигнала вещателя другой юрисдикции или аннулирование прав на его ретрансляцию считается возможным если суд или иной независимый и авторитетный орган признал контент такого вещателя систематически нарушающим предусмотренные в международном праве критерии.

В заявлении подчеркивается, что посредники передачи информации (например, провайдеры) не могут нести ответственность за контент третьих сторон, кроме случаев их прямого вмешательства в этот контент или отказа выполнить принятое с соблюдением всех процессуальных норм независимым и беспристрастным органом (например, судом) решения об удалении контента, которое технически можно выполнить.

Также в декларации содержится призыв рассмотреть вопрос защиты частных лиц от привлечения к ответственности за простую переотправку или привлечения внимания к чужому контенту, в который не вносятся изменения (например, перепосты или лайки).

Подчеркивается, что государство может ограничивать право на свободу мнения только с соблюдением указанных в международном праве критериев для таких ограничений, в том числе для запрещения пропаганды ненависти, включающее подстрекательство к насилию, дискриминации и вражде.

Декларацию также подписали представитель Организации американских государств по вопросу свободы выражения мнения и специальный докладчик по вопросу о свободе выражения мнения и доступе к информации в Африке.

В конце декабря 2016 года на заседании СНБО были рассмотрены основные принципы информационной безопасности, в первую очередь, угрозы кибербезопасности и их нейтрализация, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины. Тогда Порошенко заявил о 6 тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца. Хакерским атакам подверглись сайты Минфина, Госказначейства, Минобороны, "Укрзализныци" и Мининфраструктуры.