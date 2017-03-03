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    Ольшанский: закрытие интернет-сайтов в Украине практически не реализуемо

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    Ни в юридической, ни в технической плоскостях сегодня закрытие интернет-сайтов в Украине не реализуемо, отметил эксперт Александр Ольшанский. Он считает, что самой публикацией "черного списка" этим сайтам создается дополнительная реклама.
    Александр Ольшанский
    Фото из открытых источников

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Министр информационной политики Украины Юрий Стець в четверг, 2 марта, поручил ведомству составить список сайтов, которые, по его словам, необходимо закрыть из-за угрозы информационной безопасности страны.

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    "В ближайшие две недели я хотел бы, чтобы он (замминистра информполитики Дмитрий Золотухин — Ред.) принес на экспертный совет при Министерстве информполитики, куда входят медиаэксперты и общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты", - сказал министр.

    В качестве примера Стець назвал сайт "Русская весна".

    Как отметил министр, данный перечень будет обсуждаться со Службой безопасности Украины и в экспертном совете. После этого Мининформполитики будет искать механизм для их закрытия.

    "Есть одна проблема: ни в одном законе Украины не описан механизм, как на это реагировать", - добавил он.

    Стець сообщил, что, скорее всего, закрытие сайтов будет осуществляться через суд. Также он отметил, что необходимо предусмотреть изменения в закон для возможности более оперативно реагировать на сайты, угрожающие информационной безопасности.

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    Эффективного технического решения для закрытия сайтов не существует — это видно на примере Российской Федерации и Китая, заявил в комментарии РИА Новости Украина председатель комитета по электронной коммерции Интернет-ассоциации Украины, президент компании "Интернет-Инвест" Александр Ольшанский.

    "Зачем делать эти заявления — я, честно говоря, не знаю. Потому что когда их делает неизвестно кто — это ладно. Но когда их делает целое Министерство информационной политики — по-моему, это просто странный пиар. Лишний повод рассказать, что в Украине — хунта, нет свободы слова", — отметил эксперт.

    По словам Ольшанского, ни в юридической, ни в технической плоскостях на сегодняшний день это (закрытие интернет-страниц) не реализуемо.

    "Ничего из этого хорошего получить нельзя, кроме пиара этого списка запрещенных сайтов. Им же придется список этот опубликовать, чем фактически создается идеальная рекламная площадка! Зачем это делать — я не понимаю", — подытожил эксперт.

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    Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 13 февраля ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации. СНБО в рамках борьбы с киберпреступностью поручил правительству в трехмесячный срок разработать законопроект, который позволит блокировать.

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