Ольшанский: закрытие интернет-сайтов в Украине практически не реализуемо

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Министр информационной политики Украины Юрий Стець в четверг, 2 марта, поручил ведомству составить список сайтов, которые, по его словам, необходимо закрыть из-за угрозы информационной безопасности страны.

"В ближайшие две недели я хотел бы, чтобы он (замминистра информполитики Дмитрий Золотухин — Ред.) принес на экспертный совет при Министерстве информполитики, куда входят медиаэксперты и общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты", - сказал министр.

В качестве примера Стець назвал сайт "Русская весна".

Как отметил министр, данный перечень будет обсуждаться со Службой безопасности Украины и в экспертном совете. После этого Мининформполитики будет искать механизм для их закрытия.

"Есть одна проблема: ни в одном законе Украины не описан механизм, как на это реагировать", - добавил он.

Стець сообщил, что, скорее всего, закрытие сайтов будет осуществляться через суд. Также он отметил, что необходимо предусмотреть изменения в закон для возможности более оперативно реагировать на сайты, угрожающие информационной безопасности.

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Эффективного технического решения для закрытия сайтов не существует — это видно на примере Российской Федерации и Китая, заявил в комментарии РИА Новости Украина председатель комитета по электронной коммерции Интернет-ассоциации Украины, президент компании "Интернет-Инвест" Александр Ольшанский.

"Зачем делать эти заявления — я, честно говоря, не знаю. Потому что когда их делает неизвестно кто — это ладно. Но когда их делает целое Министерство информационной политики — по-моему, это просто странный пиар. Лишний повод рассказать, что в Украине — хунта, нет свободы слова", — отметил эксперт.

По словам Ольшанского, ни в юридической, ни в технической плоскостях на сегодняшний день это (закрытие интернет-страниц) не реализуемо.

"Ничего из этого хорошего получить нельзя, кроме пиара этого списка запрещенных сайтов. Им же придется список этот опубликовать, чем фактически создается идеальная рекламная площадка! Зачем это делать — я не понимаю", — подытожил эксперт.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 13 февраля ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации. СНБО в рамках борьбы с киберпреступностью поручил правительству в трехмесячный срок разработать законопроект, который позволит блокировать.