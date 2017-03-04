Кругом одна "чернуха". В Украине готовят "черный список" сайтов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Опять "черные списки"

Мининформполитики решило активно бороться с сайтами, которые "подрывают суверенитет Украины" и должны быть закрыты. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил министр Юрий Стець.

Стець сообщил, что в ближайшие две недели ждет от своего заместителя Дмитрия Золотухина список соответствующих сайтов. В качестве примера он привел такие ресурсы, как "Русская весна", "Новороссия". "В ближайшие две недели я хочу, чтобы он (Золотухин — Ред.) принес на экспертный совет при Министерстве информполитики, куда входят медиаэксперты, общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты, например "Русская весна", "Новороссия" или еще какая пурга, которая подрывает суверенитет Украины", — сказал Стець.

Однако, как будут бороться с сайтами-нарушителями пока неясно, поскольку в законодательстве даже не прописан сам механизм. "Мы найдем механизм, каким образом они будут закрыты в ближайшее время", — заверил министр.

Стець добавил, что, скорее всего, закрытие сайтов будет осуществляться через суд.

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Напомним, президент Петр Порошенко подписал 25 февраля указ о введении в действие решение СНБО "О Доктрине информационной безопасности Украины". Документ был разработан в декабре 2016 года, хотя в медиасообществе говорят о том, что им начали заниматься еще в 2014 году. Документ предусматривает борьбу с российской пропагандой, мониторинг интернета, информационного поля, а также блогов и постов в социальных сетях.

Борьба с неугодными?

Новая инициатива Мининформполитики вызвала уже немало вопросов у общественности. Ведь остается непонятным, каким образом и кем будет проводиться мониторинг в интернете, как будут закрывать сайты-нарушители.

Напомним, ранее в январе 2015 года некоторые украинцы уже жаловались, что провайдер Lanet ограничил доступ к некоторым сайтам, в частности, все к той же "Русской весне". В то же время не совсем было понятно, чем они руководствовались, так как доступ на ресурс "Новости Донецкой Республики" ограничен не был.

В медиасреде не исключают, что таким образом власти могут бороться с неугодными сайтами. Тем более, что в последнее время всё четче прослеживается тенденция падения доверия к провластным СМИ на фоне роста интереса к альтернативным и опппозиционным. А "месседжи российской пропаганды" продолжают привлекать интерес украинцев.

Так, в октябре 2016 года "Интернет-ассоциация Украины"(ИнАУ) опубликовала топ-100 новостных сайтов общественно-политической тематики, популярных в уанете. Занимательным оказалось то, что такие издания как strana.ua, fb.ru обогнали в рейтинге zik.ua, espreso.tv, 5.ua, zaxid.net, а ria.ru и Комсомольская правда — ukranews.com, Интерфакс-Украина, Подробности.

По данным соцопроса, проведенного КМИС по заказу "Детектор Медиа" в декабре 2016 года, 48% украинцев считают, что в Украине происходит наступление на свободу слова. Не согласны с таким утверждением только 33,8% украинцев (и еще 17,8% затруднились с ответом).

Также в ходе исследования выяснилось, что более 10% украинцев все еще – после всех запретов и ограничений! – имеют возможность смотреть передачи российских телеканалов. Впрочем, утверждают эксперты, российскому ТВ украинцы не доверяют. Но и к украинским телеканалам (ключевой источник информации) доверия все меньше.

При этом каждый 13-й украинец продолжает смотреть российские телеканалы — это 7,9%. В ответе на вопрос, какие телеканалы могут принимать дома, респонденты указали ряд российских телеканалов: "Первый канал" (13,2%), "НТВ" (12,2%), "Россия 1" (11,6%).

Большинство смотрит российские каналы через спутниковую антенну (78,7%), некоторые опрошенные смотрят их в интернете (7,8%), с помощью кабельного ТВ (6,4%) и аналоговой антенны (5,8%).

Однако при всем этом — не более 40% украинцев доверяет украинскому телевидению, особенно, что касается тем войны, военных действий. Большинство украинцев на Востоке вообще склонно верить информации, полученной по неформальным каналам.

Осторожное отношение украинцев к отечественным СМИ в последнее время стало массовым явлением. Если в апреле 2012 года, по данным опроса КМИС, медиа не доверяли 28,3 % населения, а доверяли 40,5 %, то в конце 2016 года пропорция кардинально изменилась.

Перелом произошел в 2015-м — именно тогда баланс доверяю/не доверяю стал отрицательным. А в 2016 году ситуация усугубилась: разрыв в пользу недоверия резко вырос — с 6 % до 19 %.

По мнению главреда "Детектор Медиа" Натальи Лигачевой, такая печальная "картинка" реальности показывает, что виновата во всем не только российская пропаганда, ведь "люди видят что-то своими глазами".

"Такие социологические данные, к сожалению, неутешительны для нас. Виновна ли тут исключительно российская пропаганда? Нет! Люди сами живут и видят происходящее, делают выводы… Да, российская пропаганда влияет. Но на 100% сказать, что есть взаимосвязь — нет. На мой взгляд, главная ошибка и упущение для нас в том, что украинские СМИ не смогли сформировать украиноцентричную повестку дня, которая бы противостояла российской пропаганде… Я полагаю, потому что в украинских СМИ нет серьезного дискурса, зашкаливает популизм политиков, которым, к сожалению, подыгрывают украинские СМИ", — заявила она.

Подготовлено по материалам из открытых источников интернет