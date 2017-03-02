Власть-банкрот зачищает интернет, чтобы выжить - Золотарев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украины

Скоро украинский сегмент всемирной сети перестанет быть пространством свободы. В министерстве информационной политики Украины составят списки неугодных сайтов, подлежащих закрытию. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве глава ведомства Юрий Стець.

По словам министра, он дал соответствующее поручение своему заместителю и рассчитывает на то, что через две недели экспертному совету при министерстве предъявят "перечень сайтов, которые должны быть закрыты".

Стець сообщил, что перечень обсудят на экспертном совете и со Службой безопасности Украины (СБУ), а затем Мининформполитики будет искать механизм закрытия "неправильных" ресурсов, поскольку сейчас существует проблема: ни в одном законе Украины такой механизм не прописан.

По словам министра, скорее всего, закрывать сайты будут через суд.

"Доктрина информационной безопасности в действии… По сути, власть сегодня является политическим банкротом и говорит уже не столько о реформах, сколько о собственном выживании. А для такого выживания все средства хороши, в том числе и те, которые идут в разрез с взятыми Украиной международными обязательствами", — сказал, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина, политолог Андрей Золотарев.

По его словам, нынешние действия власти в информационном поле — если вспомнить еще и ситуацию с газетой "Вести" и другими СМИ — "они очень плохо корреспондируются с задекларированным три года назад курсом на европейскую интеграцию и, тем более, с европейской политической, правовой традициями".

Золотарев предположил, что, возможно, зачистка "крамольного" интернета на Украине все же не состоится в том масштабе, о каком заявлено.

"Единственно, на что можно надеяться в сложившейся ситуации… Поскольку у власти пиар-политики, то есть политики, чья деятельность является продолжением их длинного языка, можно надеяться, что, как всегда, будут много говорить и очень мало делать. На это только и остается рассчитывать", — отметил политолог.

Золотарев также объяснил слабую реакцию общества на происходящее.

"Общество находится в состоянии погружения в свои внутренние проблемы, люди заняты своими персональными проблемами выживания. Я могу себе только представить, если бы, например, при Януковиче была бы принята подобная доктрина и началась бы, например, кампания по борьбе с грантоедами — какой стоял бы крик и вой! А сейчас общество молчит", — констатировал эксперт, добавив, что "сейчас молчат и те, кто громче всех кричал о диктаторских замашках Януковича".

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О Доктрине информационной безопасности Украины".

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Документ предусматривает "законодательное урегулирование механизма выявления, фиксации, блокировки и удаления из информационного пространства государства, в частности из украинского сегмента сети Интернет информации, которая угрожает жизни, здоровью граждан Украины, пропагандирует войну, национальную и религиозную вражду, изменение конституционного строя насильственным путем или нарушение территориальной целостности Украины, угрожает государственному суверенитету…".

Напомним, украинская власть запретила трансляцию российских телеканалов, запрещены многие фильмы и телесериалы российского производства, введен запрет на ввоз книг из РФ.

Высказывались также предложения заблокировать в Украине социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".