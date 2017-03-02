наверх
02.03.201718:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.63- 0.16
  • USD27.18+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Власть-банкрот зачищает интернет, чтобы выжить - Золотарев

    Тема:

    Неугодные СМИ. Власть против медиа (22)

    (обновлено: )15840
    Украинская власть готова на все ради самосохранения и открыто ведет наступление на свободу слова, тогда как общество погружено в свои проблемы - и молчит, констатировал политолог Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украины

    Скоро украинский сегмент всемирной сети перестанет быть пространством свободы. В министерстве информационной политики Украины составят списки неугодных сайтов, подлежащих закрытию. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве глава ведомства Юрий Стець.

    По словам министра, он дал соответствующее поручение своему заместителю и рассчитывает на то, что через две недели экспертному совету при министерстве предъявят "перечень сайтов, которые должны быть закрыты". 

    Стець сообщил, что перечень обсудят на экспертном совете и со Службой безопасности Украины (СБУ), а затем Мининформполитики будет искать механизм закрытия "неправильных" ресурсов, поскольку сейчас существует проблема: ни в одном законе Украины такой механизм не прописан.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
    Шах и мат. Власть начинает атаку на информпространство – эксперт

    По словам министра, скорее всего, закрывать сайты будут через суд. 

    "Доктрина информационной безопасности в действии… По сути, власть сегодня является политическим банкротом и говорит уже не столько о реформах, сколько о собственном выживании. А для такого выживания все средства хороши, в том числе и те, которые идут в разрез с  взятыми Украиной международными обязательствами", — сказал, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина, политолог Андрей Золотарев

    По его словам, нынешние действия власти в информационном поле — если вспомнить еще и ситуацию с газетой "Вести" и другими СМИ — "они очень плохо корреспондируются с задекларированным три года назад курсом на европейскую интеграцию и, тем более, с европейской политической, правовой традициями".

    Золотарев предположил, что, возможно, зачистка "крамольного" интернета на Украине все же не состоится в том масштабе, о каком заявлено.

    "Единственно, на что можно надеяться в сложившейся ситуации… Поскольку у власти пиар-политики, то есть политики, чья деятельность является продолжением их длинного языка, можно надеяться, что, как всегда, будут много говорить и очень мало делать. На это только и остается рассчитывать", — отметил политолог.

    Золотарев также объяснил слабую реакцию общества на происходящее.

    "Общество находится в состоянии погружения в свои внутренние проблемы, люди заняты своими персональными проблемами выживания. Я могу себе только представить, если бы, например, при Януковиче была бы принята подобная доктрина и началась бы, например, кампания по борьбе с грантоедами — какой стоял бы крик и вой! А сейчас общество молчит", — констатировал эксперт, добавив, что "сейчас молчат и те, кто громче всех кричал о диктаторских замашках Януковича".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О Доктрине информационной безопасности Украины". 

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Michael Dalder
    Порошенко и доктрина информационной безопасности… от России и не только

    Читайте также: Информдоктрина нужна власти, чтобы контролировать ситуацию в стране — Павлив

    Документ предусматривает "законодательное урегулирование механизма выявления, фиксации, блокировки и удаления из информационного пространства государства, в частности из украинского сегмента сети Интернет информации, которая угрожает жизни, здоровью граждан Украины, пропагандирует войну, национальную и религиозную вражду, изменение конституционного строя насильственным путем или нарушение территориальной целостности Украины, угрожает государственному суверенитету…".

    Напомним, украинская власть запретила трансляцию российских телеканалов, запрещены многие фильмы и телесериалы российского производства, введен запрет на ввоз книг из РФ.

    Высказывались также предложения заблокировать в Украине социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Шахта "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Геннадий Рябцев. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация