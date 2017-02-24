Киевским патрульным грозит тюрьма за попытку задержания судьи

из открытых источников

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Столичные полицейские задержали за блокирование движения на одной из улиц судью Соломенского суда г. Киева Викторию Кицюк, которая в свою очередь обратилась в Высший совет правосудия с заявлением о давлении и незаконных действиях в отношении нее со стороны патрульных.

О происшествии с судьей в своем аккаунте в Facebook сообщил начальник департамента патрульной службы МВД Украины Евгений Жуков, известный по позывному "Маршал".

По словам Жукова, судья остановилась посреди узкой улицы и тем самым заблокировала движение в обе стороны. Экипаж, проезжавший по этому участку дороги, стал, как и все остальные участники движения.

"По началу, "Святую Викторию" просили перепарковать автомобиль. И не только сотрудники, но и водители других автомобилей. Но, не смотря на это, в тот же час, включился режим "дурачок" – я не я, машина не моя, я не водитель, я "пашол", муж приедет и т.д. Все это сопровождалось звонками в Генеральную прокуратуру", — пишет Жуков, сопровождая публикацию видеороликом с места происшествия (стиль и орфография автора сохранены — Ред.).

В результате, после неоднократных просьб показать какие-либо документы, Кицюк, которая, как позже выяснилось, работает судьей, была задержана.

"Приехал бухой "друг" и далеко от него не отставшая подруга (наверное, тоже судья). Ну, там на видео есть: "Нищеброды, вы за 8 тысяч готовы маму продать". Вот так вот думает высшая каста судей о патрульном полицейском", — добавил Жуков.

По его словам, сейчас из судьи делают "святую", а патрульных хотят обвинить в превышении служебных полномочий, за что им грозит уголовная ответственность.

Кицюк обратилась в Высший совет правосудия с заявлением о "давлении и незаконных действиях" в отношении нее со стороны полицейских. Судья утверждает, что вечером 21 февраля она, выходя с работы, была задержана сотрудниками полиции с применением физической силы: на судью надели наручники, а затем посадили в служебный автомобиль полиции.

Также судья заявляет, что никаких поводов для своего задержания она не давала, поскольку не совершала никаких правонарушений. Она от метила, что полицейские никак не отреагировали на показания ее коллеги, которая прибыла на место инцидента, о том, что задержанная является судьей.

В связи с этим заявлением Высший совет правосудия проведет проверку инцидента на предмет вмешательства в деятельность судьи со стороны сотрудников патрульной полиции.

Патрульная полиция и Нацполиция также проводят служебную проверку по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что патрульные полицейские задержали в Киеве заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Радецкого по подозрению за вождение автомобиля в нетрезвом виде.