"Та ты шо?! Вы - врач?". Конфликт замглавы НАПК с полицией

Инцидент произошел поздно вечером 7 февраля, когда Радецкий на своем Subaru XV выезжал со стоянки на улице Дружбы народов в Печерском районе столицы, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В четверг издание опубликовало видео инцидента.

"На шестиминутном видео видно, что Радецкий в присутствии свидетелей тянет время и всячески отказывается пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Когда же патрульные сообщают ему о составлении соответствующего протокола, возмущается, что "отказа не было", и он просто "говорил с женой", — описывает издание происходящее на видеозаписи.

В ответ на замечание патрульного, что у него есть все симптомы алкогольного опьянения (сильный запах алкоголя из полости рта, покраснение глаз и невнятная речь — Ред.), Радецкий возмущается, повторяя фразу: "Та ты шо?! Вы — врач?".

"На записи замглавы НАПК выглядит немного взволнованным, перебивает сотрудников правоохранительных органов, запинаясь в речи. Кроме того, все время утверждает, что ехал с работы трезвым", — добавляет издание.

Как отмечается, рассмотрение дела Радецкого состоится в Печерском районном суде Киева. По информации источников, на судебном заседании член НАПК предоставит справку из наркологического диспансера, которая якобы подтвердит его трезвость.

Ранее сообщалось, что зампредседателя НАПК Руслан Радецкий заработал в декабре 2016 года более 168 тыс. грн.