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    "Та ты шо?! Вы - врач?". Конфликт замглавы НАПК с полицией

    (обновлено: )12410
    В интернете появилась запись с видеорегистратора патрульных полицейских, которые задержали заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслана Радецкого по подозрению за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
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    Инцидент произошел поздно вечером 7 февраля, когда Радецкий на своем Subaru XV выезжал со стоянки на улице Дружбы народов в Печерском районе столицы, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В четверг издание опубликовало видео инцидента.

    "На шестиминутном видео видно, что Радецкий в присутствии свидетелей тянет время и всячески отказывается пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Когда же патрульные сообщают ему о составлении соответствующего протокола, возмущается, что "отказа не было", и он просто "говорил с женой", — описывает издание происходящее на видеозаписи.

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    В ответ на замечание патрульного, что у него есть все симптомы алкогольного опьянения (сильный запах алкоголя из полости рта, покраснение глаз и невнятная речь — Ред.), Радецкий возмущается, повторяя фразу: "Та ты шо?! Вы — врач?".

    "На записи замглавы НАПК выглядит немного взволнованным, перебивает сотрудников правоохранительных органов, запинаясь в речи. Кроме того, все время утверждает, что ехал с работы трезвым", — добавляет издание.

    Как отмечается, рассмотрение дела Радецкого состоится в Печерском районном суде Киева. По информации источников, на судебном заседании член НАПК предоставит справку из наркологического диспансера, которая якобы подтвердит его трезвость.

    Ранее сообщалось, что зампредседателя НАПК Руслан Радецкий заработал в декабре 2016 года более 168 тыс. грн.

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