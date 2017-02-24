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    Общество

    Задержанный российский военный Одинцов доставлен в Дарницкий суд

    Тема:

    "Крымские диверсанты" и задержание военных РФ (55)

    (обновлено: )23106
    Обвиняемого в дезертирстве и государственной измене российского военнослужащего Максима Одинцова доставили в Дарницкий районный суд Киева для рассмотрения по существу дела против него.
    Задержанный СБУ на админгранице с Крымом Одинцов Максим
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Задержанного Службой безопасности Украины на границе с Крымом российского военнослужащего Максима Одинцова доставили в Дарницкий районный суд Киева для рассмотрения по существу дела против него, заявила в пятницу РИА Новости представитель суда.

    "Доставка есть, ожидаем заседания", — заявила представитель суда.

    Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма в Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

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