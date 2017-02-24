Задержанный российский военный Одинцов доставлен в Дарницкий суд

КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Задержанного Службой безопасности Украины на границе с Крымом российского военнослужащего Максима Одинцова доставили в Дарницкий районный суд Киева для рассмотрения по существу дела против него, заявила в пятницу РИА Новости представитель суда.

"Доставка есть, ожидаем заседания", — заявила представитель суда.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма в Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.