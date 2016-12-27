Задержанные СБУ военные РФ Одинцов и Баранов просят сменить адвокатов

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Задержанные на границе с Крымом российские военнослужащие Максим Одинцов и Александ Баранов, находящиеся на территории Украины, просят о замене адвокатов, так как не считают нынешнюю защиту эффективной, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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"Оба они (Максим Одинцов и Александр Баранов – ред.) просили заменить адвокатов, поскольку считают, что защита осуществляется не так эффективно, как они бы хотели", — сказала Москалькова корреспонденту РИА Новости по телефону.

Омбудсмен пояснила, что поскольку в апреле 2014-го года Баранов и Одинцов заявили об исключении из гражданства Украины и приняли гражданство России, они считают себя гражданами России, однако украинская сторона, поскольку не было указа об исключении их из украинского гражданства, считает их гражданами Украины.

"И по этой причине российский консул к ним не допускается. Вот это серьезная коллизия, которая будет предметом дальнейшего рассмотрения. Законодательство не разрешает эту проблему, когда мы де-факто сталкивается с двойным гражданством, а де-юре люди не могут повлиять на то, что не издан указ о лишении их гражданства того или иного", — отметила Москалькова.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма в Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников Одинцова и Баранова на пункт пропуска "Джанкой" для передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.