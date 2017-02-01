Суд в Киеве начнет рассматривать дело военного РФ Одинцова 7 февраля

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Дарницкий районный суд Киева назначил на 7 февраля рассмотрение уголовного дела в отношении российского военнослужащего Максима Одинцова.

В перечне судебных дел, назначенных к рассмотрению на сайте суда указано, что 7 февраля в 13.00 состоится заседание по уголовному делу о государственной измене в отношении Максима Одинцова.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма в Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело.

Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

При этом на сайте Дарницкого суде в списке назначенных к рассмотрению дел заседание по делу Баранова пока отсутствует.