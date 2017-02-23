Семеро на одного. Полиция задерживает противников нефтепровода в США

Несмотря на то что некоторые люди не покидают лагерь протестующих, в котором они жили на протяжении нескольких месяцев и который власти приняли решение закрыть, полиция не намерена предпринимать новых акций против них, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс..

Ранее губернатор штата и инженерный корпус армии США назначили среду, 22 февраля, последним днем для закрытия лагеря активистов, находящегося на государственной земле. Между тем некоторые протестующие намерены остаться, заявили представители обеих сторон. На момент решения властей в лагере находилось около 300 человек.

Агентство Рейтер сообщило, что протестующие рядом со строящимся нефтепроводом в Северной Дакоте готовятся к столкновениям с правоохранительными органами в связи с приказом губернатора о сворачивании их лагеря.

Представители индейских племен и экологических организаций жили в этом лагере в течение нескольких месяцев, поддерживая протест племени сиу против строительства нефтепровода Dakota Access, который, как они утверждают, помешает им проводить религиозные церемонии и угрожает водным объектам.

Проект, который должен был заработать еще в прошлом году, столкнулся с задержкой из-за протестов несколько сотен активистов, опасавшихся, что он может негативно сказаться на качестве питьевой воды и привести к "осквернению священных земель" индейцев. Оператору проекта нужно было получить разрешение на строительство перехода нефтепровода под рекой Миссури.

В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. Однако в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства нефтепровода.