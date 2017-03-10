Расстрел патрульных в Днепре: двое свидетелей убийства узнали Пугачева

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В Днепре на суде еще двое свидетелей убийства опознали обвиняемого в убийстве двух патрульных полицейских бывшего бойца подразделения "Торнадо" Александра Пугачева.

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Кассир-контролер автовокзала Сергей Олейник, который давал показания первым, заявил, что узнает в нем человека, который, угрожая ему пистолетом, приказал открыть шлагбаум в сторону выезда с территории автовокзала.

Врач больницы имени Мечникова Юрий Грабовский узнал в нем человека, который обратился в больницу и у которого он с помощью томографа обнаружил застрявшую пулю в ребрах.

Как сообщил Грабовский, 25 сентября во второй половине дня медработница привела к нему в кабинет пациента с пулевым ранением.

"Он ничего не говорил о своем ранении, а я ничего не спрашивал. Провел обследование, результат – огнестрельное ранение, внутри — пуля. Я тянул время, пользуясь тем, что пациент не знал, сколько проводится обследование. Потом зашла группа захвата, а я вышел", – рассказал свидетель о задержании обвиняемого.

Напомним, в сентябре 2016 года два патрульных полицейских остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал сопротивляться и произвел несколько выстрелов. Один правоохранитель погиб на месте, его напарница была госпитализирована и позже скончалась. Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что нарушителем является Пугачев, находящий в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений.

Пугачев ранее был членом расформированного ныне батальона "Торнадо", суд над бойцами которого проходит в Киеве. Сам подозреваемый, по словам Геращенко, отрицает свою вину и то, что его фамилия Пугачев. Он был арестован.