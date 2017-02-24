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    Патрульные в Харькове сбили парня на пешеходном переходе

    (обновлено: )8101
    В прокуратуре Харьковской области сообщили, что 24-летнего пешехода с многочисленными травмами доставили в больницу, он до сих пор находится без сознания.
    Оформление ДТП
    УНИАН

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В ночь с 23 на 24 февраля в Харькове патрульная машина на пешеходном переходе сбила 24-летнего парня, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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    "На ул. Чкалова служебная машина марки Toyota Рrius под управлением 24-летнего патрульного полицейского на пешеходном переходе совершила наезд на 24-летнего харьковчанина", — говорится в сообщении.

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    Пешехода с многочисленными травмами доставили в больницу, он до сих пор находится без сознания.

    Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

    Прокуратура области начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины) лейтенантом полиции. Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

    На днях сообщалось, что в Харькове в ДТП попали маршрутка и прицеп с БТР-ми.

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