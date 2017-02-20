В масштабном ДТП в Винницкой области пострадали 6 человек

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Шесть человек пострадали в понедельник в результате ДТП происшествия в Винницкой области, сообщила пресс-служба местного управления полиции.

"В результате столкновения трех автомобилей в больницу попали шесть человек, двое из которых в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение", — говорится в сообщении.

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По предварительным данным полиции, 42-летняя женщина — водитель автомобиля Skoda выехала на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mercedes Vito, после с автомобилем Skoda столкнулась Toyota, за рулем которой находился житель Молдавии.

ГУ НП Украины в Винницкой области ДТП в Винницкой области с 6 пострадавшими

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

ранее сообщалось, что в Харькове в ДТП попали маршрутка и прицеп с БТР-ми.