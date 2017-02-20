"Возвращайся в Харьков!". В Днепре прошел митинг против главы облполиции

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Несколько сотен человек пришли в понедельник днем под стены областного управления полиции в Днепре, требуя отставки ее руководителя Игоря Репешко.

Протестующие заявили, что подчиненные Репешко не только не проводят необходимые действия для сокращения количество "наливаек" и игорных залов в городе и области, но и непосредственно "крышуют" их, сообщает Dnepr.info.

"Вы посмотрите на эти рассадники – постоянно в игровых залах сидят лица страшные, черные, наркоманы. (…) Такая же ситуация и с контрафактной алкогольной продукцией. Жители нашего города заявляют, что все эти "наливайки" крышуют представители правоохранительных органов – это немыслимо просто, такого не может быть", – заявил секретарь движения "Вiльна доля" Денис Розов.

informator.dp.ua Митинг у здания ГУ НП в Днепропетровской области

В свою очередь Репешко сообщил, что полиция свою работу выполняет и регулярно проводит рейды по указанные местам.

"Национальная полиция действительно проводит ряд мероприятий по борьбе с "наливайками" и т. д. И мы хотим, чтобы та же организация "Вiльна доля" приняла в этом участие. Мы с ними и работали вместе, просто может быть где-то произошло недопонимание. Наливаек в городе достаточно много. Но есть такое понятие, как "подследственность". И статья 204 (незаконное изготовление, хранение и реализация подакцизных товаров – Ред.) – это чисто подследственность налоговой полиции", — подчеркнул он.

В то же время Dnipro.depo.ua уточняет, что в акции протеста принимают участие около 500 человек, которые выкрикивают в адрес Репешко: "Тебя сюда никто не звал, возвращайся в свой Харьков!". Напомним, харьковчанин Игорь Репешко был назначен на должность главы ГУ НП в Днепропетровской области в мае 2015 года. С 2005 по 2008 годы он возглавлял ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Горожане держали плакаты с надписями "Требуем отставки Репешко", "Очеретяного – в отставку", "Оборотни в погонах при власти", сообщает Информатор.

После словесной перепалки с участниками митинга Репешко на крыльце управления написал рапорт на имя руководителя Нацполиции Украины, в котором просит назначить служебное расследование, а его – отстранить от выполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.

informator.dp.ua Глава ГУ НП в Днепропетровской области Игорь Репешко

Ранее в Днепре у офиса "Проминвестбанка" представители "Национального корпуса", созданного на основе батальона "Азов", провели акцию протеста, в ходе которой устроили перформанс с оружием и балалайкой. Так они выступили против деятельности "дочек" российских банков в Украине.