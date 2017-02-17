Россиянка погибла в ДТП в Таиланде

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Семидесятичетырехлетняя россиянка, переходившая в среду в темное время суток автотрассу Сукхумвит в районе Саттахип неподалеку от курортного города Паттайя в Таиланде, была сбита насмерть автомобилем, сообщил РИА Новости в пятницу заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

"Мы получили сообщение полиции о гибели пожилой россиянки, которую насмерть сбила машина на трассе Сукхумвит в районе поселка Саттахип", — сообщил дипломат.

По информации газеты Nation, опубликовавшей новость о происшествии, россиянка переходила трассу около полуночи. За рулем сбившей ее машины была 39-летняя гражданка Таиланда, которая потеряла сознание сразу после столкновения, пишет издание со ссылкой на полицию. Прибывшие на место происшествия через несколько минут полицейские привели женщину в чувство, и она рассказала, что не заметила переходившую трассу россиянку, так как участок трассы, на котором произошло ДТП, был слабо освещен.