наверх
17.02.201709:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россиянка погибла в ДТП в Таиланде

    (обновлено: )66
    Как говорится в сообщении, за рулем сбившей машины была 39-летняя гражданка Таиланда, которая потеряла сознание сразу после столкновения, пишет издание со ссылкой на полицию.
    Таиланд
    flickr.com/Jim Fruchterman

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Семидесятичетырехлетняя россиянка, переходившая в среду в темное время суток автотрассу Сукхумвит в районе Саттахип неподалеку от курортного города Паттайя в Таиланде, была сбита насмерть автомобилем, сообщил РИА Новости в пятницу заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

    Венгрия: массовое ДТП в тумане
    Канал euronews на Youtube
    Массовое ДТП из-за тумана в Венгрии

    "Мы получили сообщение полиции о гибели пожилой россиянки, которую насмерть сбила машина на трассе Сукхумвит в районе поселка Саттахип", — сообщил дипломат.

    По информации газеты Nation, опубликовавшей новость о происшествии, россиянка переходила трассу около полуночи. За рулем сбившей ее машины была 39-летняя гражданка Таиланда, которая потеряла сознание сразу после столкновения, пишет издание со ссылкой на полицию. Прибывшие на место происшествия через несколько минут полицейские привели женщину в чувство, и она рассказала, что не заметила переходившую трассу россиянку, так как участок трассы, на котором произошло ДТП, был слабо освещен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевский коксохимический завод
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Руслан Бортник
    Годовщина расстрела Майдана
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Украинские военнослужащие в Авдеевке
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений