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    Пострадавшую в ДТП премьер Польши выписали из больницы

    (обновлено: )2
    По последним данным польской полиции, виновником аварии, вероятно, стал водитель машины, который, перестраиваясь в левый ряд, столкнулся с кортежем премьер-министра.
    Беата Шидло
    Facebook Beata Szydło

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Премьер Польши Беата Шидло, которая пострадала в ДТП в минувшую пятницу, выписана из больницы.

    Шидло выступила с кратким обращением перед собравшимися у Военного госпиталя в Варшаве журналистами, в ходе которого поблагодарила всех, кто поддерживал ее и пострадавших во время ДТП сотрудников бюро охраны правительства, а также медиков.

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    "Госпожа премьер в ближайшие дни будет находиться в Варшаве… Мы будем находиться в контакте с врачами еще несколько дней для реабилитации”, — заявил, в свою очередь, официальный представитель польского правительства Рафал Бохенек, добавив, что уже во вторник Шидло примет участие в заседании совета министров страны.

    Премьер Польши получила ранения в результате аварии вечером 10 февраля в Освенциме. По последним данным полиции, виновником аварии, вероятно, стал водитель машины, который, перестраиваясь в левый ряд, столкнулся с кортежем. В результате автомобиль, в котором находилась Шидло, съехал на обочину и врезался в дерево. Помимо Шидло, которую госпитализировали с ушибами и ссадинами, в аварии пострадали водитель автомобиля из кортежа и сотрудник бюро охраны правительства.

    Обвинения в неумышленном нарушении безопасности дорожного движения выдвинуты против 21-летнего водителя автомобиля, который столкнулся с кортежем. Молодой человек отрицает свою вину.

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