Пострадавшую в ДТП премьер Польши выписали из больницы

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Премьер Польши Беата Шидло, которая пострадала в ДТП в минувшую пятницу, выписана из больницы.

Шидло выступила с кратким обращением перед собравшимися у Военного госпиталя в Варшаве журналистами, в ходе которого поблагодарила всех, кто поддерживал ее и пострадавших во время ДТП сотрудников бюро охраны правительства, а также медиков.

"Госпожа премьер в ближайшие дни будет находиться в Варшаве… Мы будем находиться в контакте с врачами еще несколько дней для реабилитации”, — заявил, в свою очередь, официальный представитель польского правительства Рафал Бохенек, добавив, что уже во вторник Шидло примет участие в заседании совета министров страны.

Премьер Польши получила ранения в результате аварии вечером 10 февраля в Освенциме. По последним данным полиции, виновником аварии, вероятно, стал водитель машины, который, перестраиваясь в левый ряд, столкнулся с кортежем. В результате автомобиль, в котором находилась Шидло, съехал на обочину и врезался в дерево. Помимо Шидло, которую госпитализировали с ушибами и ссадинами, в аварии пострадали водитель автомобиля из кортежа и сотрудник бюро охраны правительства.

Обвинения в неумышленном нарушении безопасности дорожного движения выдвинуты против 21-летнего водителя автомобиля, который столкнулся с кортежем. Молодой человек отрицает свою вину.