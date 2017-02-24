В стране идет не украинизация, а политика нациократии - Золотарев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Попытки радикальной украинизации все чаще приводят к эксцессам. В "культурной столице" Украины Львове в ночь на четверг произошла массовая драка у гостиницы на проспекте Черновола. Как сообщили в полиции, конфликт, переросший в драку, произошел между львовянами и гражданами Белоруссии. По сообщениям СМИ, драка произошла из-за того, что белорусские туристы общались между собой на русском языке.

Ранее советник главы МВД Украины Илья Кива заявлял, что необходимо насильно украинизировать жителей Донбасса: "если вы не будете любить украину, мы заставим это делать".

Конфликты возникают не только из-за русского языка. Уже раздаются призывы "украинизировать" те районы Западной Украины, где проживают представители национальных меньшинств.

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Если ситуацию пустить на самотек, то может возникнуть вопрос отделения Закарпатья, где большинство выпускников школ владеют не украинским языком, а венгерским. С таким предостережением выступила общественная активистка и писательница Лариса Ницой, ставшая известной благодаря своим скандальным требованиям обслуживать ее исключительно на "державной мове". Так, писательница швырнула мелочь в лицо продавщице-стажеру, которая разговаривала с ней на русском языке.

Такие методы украинизации только усиливают отторжение значительной части населения и содействуют не единству, но углублению раскола в стране. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Впрочем, по его словам, термин "украинизация" не отражает сути явления.

"На самом деле это не украинизация, это политика нациократии. Деятельность подобных персонажей, борющихся с нарисованными на стене рыбками и кидающих мелочь в продавцов… их миссия — усиливать то, с чем они борются на словах. Потому что, глядя на деятельность Ницой, я думаю, что симпатии большинства людей будут на противоположной стороне. И в этой ситуации они (радикальные украинизаторы — Ред.) прекрасно понимают, что морально проигрывают, у них общественная поддержка уходит из-под ног", — сказал Золотарев.

По его словам, методы украинизации — "сугубо большевистские", что не должно удивлять.

"Очень многие украинизаторы и декоммунизаторы — это бывшие комсомольские и партийные активисты еще времен КПСС, как, например Турчинов — секретарь обкома (комсомола — Ред.) по идеологии, перекрасившиеся в украинских националистов. Соответственно, и методы у них старые. Но с такими методами они плавно превращают свою идею в фарс", — отметил эксперт.

Он добавил, что заговорили сейчас о необходимости украинизировать и Западную Украину именно по той причине, что даже там нет общественной поддержки таким радикальным действиям.

"Эта группка людей, исповедующих интегральный национализм, пытается насадить свое мировоззрение, свои шаблоны и стереотипы остальной Украине. Это маргинальная идеология первой половины ХХ века, маргинальная по отношению к тоталитарным идеологиям итальянского фашизма, германского нацизма. И в XXI веке она неизбежно разобьется о реалии времени", — сказал в завершение Золотарев.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия не потерпит ущемления языковых прав венгерского меньшинства Украины.