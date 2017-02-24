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    Точка зрения

    В стране идет не украинизация, а политика нациократии - Золотарев

    (обновлено: )20260
    Радикальные украинизаторы, использующие "большевистские" методы, прекрасно понимают, что морально проигрывают, что у них общественная поддержка уходит из-под ног, считает политолог Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Попытки радикальной украинизации все чаще приводят к эксцессам. В "культурной столице" Украины Львове в ночь на четверг произошла массовая драка у гостиницы на проспекте Черновола. Как сообщили в полиции, конфликт, переросший в драку, произошел между львовянами и гражданами Белоруссии. По сообщениям СМИ, драка произошла из-за того, что белорусские туристы общались между собой на русском языке.

    Ранее советник главы МВД Украины Илья Кива заявлял, что необходимо насильно украинизировать жителей Донбасса: "если вы не будете любить украину, мы заставим это делать".

    Конфликты возникают не только из-за русского языка. Уже раздаются призывы "украинизировать" те районы Западной Украины, где проживают представители национальных меньшинств.

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    Если ситуацию пустить на самотек, то может возникнуть вопрос отделения Закарпатья, где большинство выпускников школ владеют не украинским языком, а венгерским. С таким предостережением выступила общественная активистка и писательница Лариса Ницой, ставшая известной благодаря своим скандальным требованиям обслуживать ее исключительно на "державной мове". Так, писательница швырнула мелочь в лицо продавщице-стажеру, которая разговаривала с ней на русском языке.

    Такие методы украинизации только усиливают отторжение значительной части населения и содействуют не единству, но углублению раскола в стране. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Впрочем, по его словам, термин "украинизация" не отражает сути явления.

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    "На самом деле это не украинизация, это политика нациократии. Деятельность подобных персонажей, борющихся с нарисованными на стене рыбками и кидающих мелочь в продавцов… их миссия — усиливать то, с чем они борются на словах. Потому что, глядя на деятельность Ницой, я думаю, что симпатии большинства людей будут на противоположной стороне. И в этой ситуации они (радикальные украинизаторы — Ред.) прекрасно понимают, что морально проигрывают, у них общественная поддержка уходит из-под ног", — сказал Золотарев.

    По его словам, методы украинизации — "сугубо большевистские", что не должно удивлять.

    "Очень многие украинизаторы и декоммунизаторы — это бывшие комсомольские и партийные активисты еще времен КПСС, как, например Турчинов — секретарь обкома (комсомола — Ред.) по идеологии, перекрасившиеся в украинских националистов. Соответственно, и методы у них старые. Но с такими методами они плавно превращают свою идею в фарс", — отметил эксперт.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Он добавил, что заговорили сейчас о необходимости украинизировать и Западную Украину именно по той причине, что даже там нет общественной поддержки таким радикальным действиям.

    "Эта группка людей, исповедующих интегральный национализм, пытается насадить свое мировоззрение, свои шаблоны и стереотипы остальной Украине. Это маргинальная идеология первой половины ХХ века, маргинальная по отношению к тоталитарным идеологиям итальянского фашизма, германского нацизма. И в XXI веке она неизбежно разобьется о реалии времени", — сказал в завершение Золотарев.

    Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия не потерпит ущемления языковых прав венгерского меньшинства Украины.

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