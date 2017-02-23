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    Массовая драка во Львове местных жителей с белорусами

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    Тимошенко обвиняет сотрудников колонии в насилии (87)

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    Массовая драка белоруссов и львовян во Львове
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