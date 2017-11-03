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    Появились кадры разборок на месте незаконной застройки в Киеве

    (обновлено: )94
    Очередной конфликт между застройщиком и местными жителями произошел в Киеве, сообщается на странице Комитета противодействия незаконной застройке в Facebook.
    Разборки на месте незаконного строительства в Киеве. Видео
    facebook.com/nizabudovam

    Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику. Видео доступно по ссылке.

    "Мичурина, 44 застройка без документов под окнами у людей. Активисты дали 30 минут полиции чтобы остановить застройку. Иначе общество наведет порядок самостоятельно", — говорится в сообщении.

    Позже начались потасовки.

    Смотрите также: Бунт против строительства АЗС в Киеве: остатки баррикад

    Ранее общественные активисты и местные жители вышли на акцию против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой в Киеве. Во время акции произошли столкновения, в ходе которых радикально настроенные митингующие частично разрушили недостроенную АЗС. 

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