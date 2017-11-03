Появились кадры разборок на месте незаконной застройки в Киеве

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"Мичурина, 44 застройка без документов под окнами у людей. Активисты дали 30 минут полиции чтобы остановить застройку. Иначе общество наведет порядок самостоятельно", — говорится в сообщении.

Позже начались потасовки.

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Ранее общественные активисты и местные жители вышли на акцию против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой в Киеве. Во время акции произошли столкновения, в ходе которых радикально настроенные митингующие частично разрушили недостроенную АЗС.