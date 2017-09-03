КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Днем в воскресенье, 3 сентября, в Одессе произошли столкновения между протестующими и полицией возле знаменитого "дома-стены" в Воронцовском переулке. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Отмечается, что противники застройки "сначала мирно собирали подписи об остановке строительства имения вблизи памятника архитектуры, а затем отправились крушить строительство".

dumskaya.net На месте скандальной застройки в Одессе возникла масштабная потасовка

На месте находились около 50 полицейских. Между сторонами возникла потасовка.

"С боем и драками, во время которых использовались слезоточивый газ и дубинки, около 50 активистам удалось прорваться на объект", – говорится в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время протестующие уже разобрали забор и демонтировали второй этаж особняка, который строится. Полиция не препятствует тем, кто прошел сквозь границу, однако других не пускает.

Сообщается, что на одного из протестующих упал кирпич, который разбил ему голову. Мужчину забрала "скорая".

Издание напоминает, что за владельцев особняка заступился мэр города Геннадий Труханов. Он считает, что нет никаких законных оснований мешать застройщику реализовывать проект по строительству дома, так как для этого у него есть все необходимые документы.

Напомним, в начале августа в Днепровском районе столицы вспыхнул новый конфликт вокруг автомобильной стоянки.